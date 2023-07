Eliminatoires mondial 2026: Ce que pensent des Béninois du groupe C de la zone Afrique

Vues : 6

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 vont démarrer bientôt. Dans ce cadre, la confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort constitutif des poules pour le compte de la zone Afrique. Et comme on peut s’y attendre, l’Afrique ayant 10 places, 9 poules de 6 équipes ont été constituées. Soit au total 10 journées qui vont être disputées en aller retour et à l’issue desquelles les premiers de chaque poule (9) seront directement qualifiés pour le mondial 2026 selon le règlement de ces éliminatoires. La dernière place, la 10e, sera décernée au vainqueur d’un mini tournoi qui se tiendra entre les 4 meilleurs 2e qui vont se dégager au terme des 10 journées.

Le Bénin est classé dans le Groupe C en compagnie du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwé, du Rwanda et du Lesotho. Qu’en pensent certains Béninois?

Hubert Olivier Dossou-Yovo, Observateur sportif : «Sur papier, nos chances de qualification sont relativement infimes »

« Le Bénin, à l’issue du tirage, a hérité du groupe C dans lequel se trouvent trois pays anglophones pratiquant du football anglo-saxon axé sur la rigueur et la discipline tactique. Il s’agit du Nigéria, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe. Donc le Bénin aura fort à faire pour espérer rivaliser avec ces trois nations. À cela s’ajoute un récent passé des confrontations entre le Bénin et les deux autres nations du groupe à savoir le Rwanda et le Lesotho qui, je rappelle, nous ont récemment prouvé qu’elles (nations) ont aussi de la matière sur le plan footballistique. Ceci dit, le Bénin est théoriquement logé dans un groupe que je qualifie de très difficile. Sur papier, je dirai que nos chances de qualification sont relativement infimes mais tout est possible en matière de football et avec l’esprit de l’actuel entraîneur national des séniors j’ose croire en une possibilité de créer la surprise dans ce groupe pour tout au moins finir parmi les meilleurs deuxièmes. »

Rémi Rafiou Tobossou : « Nous croyons que quelque chose sera faite »

« C’est un fait. Le Bénin doit se loger dans une poule. Et cette poule surtout qu’il faut une équipe qui doit se qualifier, je pense que la tâche ne sera pas facile pour nos guépards. Mais, nous croyons que quelque chose sera faite surtout avec notre sélectionneur qui a commencé par faire de bonne chose. On est confiant surtout qu’il a la détection de nouveaux joueurs. Cette Poule n’est pas du tout facile. Surtout avec la présence de l’Afrique du Sud et du Nigéria qui sont des nations de foot. Mais on va essayer d’émerger. Car, nos chances sont limitées sur papier nous allons peut-être avec 40% de chance. Je trouve que c’est mieux qu’on soit dans une telle poule pour pouvoir travailler fort et mériter notre qualification. Le coach et ses poulains savent ce qui les attend. Ils vont plus travailler pour y arriver. »

Marouane Salou : «On est un des outsiders »

« C’est d’abord une satisfaction pour moi chaque fois qu’il y a un tirage au sort et le Bénin est dedans. Cela prouve que nous sommes en compétition. Maintenant, je dirai que nous sommes mesurés lorsque nous sommes dans une poule où il y a l’Afrique du Sud, le Nigéria. Cette poule est composée essentiellement de pays anglophone. Le Bénin est le seul pays francophone dans cette poule. Après un tirage, on évalue les chances des équipes, mais sur le terrain c’est autre chose. Le Bénin n’est pas le favori. On est un des outsiders. Et si on peut se donner toutes les chances d’engranger le maximum de points nécessaires à domicile et aller chercher quelques résultats à l’extérieur, ce sera bien. Je pense que cette poule est jouable. Le Nigéria et l’Afrique du Sud sont les grandissimes favoris mais le Bénin a son épingle à tirer de cette poule-là. »

Moustapha Laissi : « Je pense que c’est jouable cette poule »

« C’est une grande poule. En dehors du Nigéria et l’Afrique du Sud, il y a les autres pays qu’il ne faut pas négliger. Néanmoins, je pense que c’est jouable cette poule. Nous avons des joueurs locaux qui retrouvent peu à peu la forme avec les championnats qui s’organisent régulièrement maintenant. Et ce sont des jeunes sur qui on peut compter comme l’a commencé le nouveau sélectionneur qui est là. »

Martial Adomou : « Nous avons notre chance à jouer dans cette poule »

« Le football se joue le rectangle vert. Nous ne pouvons pas tout de suite vendre la peau de nos Guépards. Le Bénin a fait quand pas mal d’éliminatoires et donc, a une connaissance désormais de ces genres de compétitions. Je pense que nous avons notre chance à jouer dans cette poule. C’est vrai que le Nigéria est un cador de l’Afrique. Mais, ce n’est plus forcément le grand Nigéria. L’arrivée du nouvel entraineur qui mise sur la jeunesse va également nous aider. Nous avons vu ce qui s’est passé face aux Sénégalais et ose espère que cela va se poursuivre. »

Christian Lègba : « dans ce Groupe C, il y a deux épouvantails »

« Aujourd’hui en Afrique, il n’y a plus de petites équipes. Il faut reconnaitre que le niveau s’élève d’avantage et il n’y a plus de grandes équipes ou de petites équipes. Néanmoins je remarque que dans ce Groupe C, il y a deux épouvantails. Je veux parler du Nigéria et de l’Afrique du Sud qui sont, quand-même, les gros calibres du groupe. Mais je vois le Bénin qui peut jouer les troubles fêtes, qui peut être dans la position du 3e larron et qui pourrait saisir toutes ses chances pour avoir le billet de ce groupe C qui n’est pas aussi relevé que ça ; surtout avec la nouvelle dynamique en place. Le bénin peut garder toutes ses chances de se qualifier dans ce groupe si nous travaillons bien. Si la dynamique actuelle continue. C’est vrai que nous ne sommes pas très avantagés par le tirage. Mais le Bénin peut être la surprise de ces éliminatoires. »

Propos recueillis par Anselme HOUENOUKPO