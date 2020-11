Après sa visite sur quelques chantiers à Cotonou et environs: Patrice Talon au contact du peuple dès ce jour

Le président Patrice Talon

Le Chef de l’État béninois, Monsieur Patrice Talon entame dès demain jeudi 12 novembre 2020, une tournée nationale dans tout le Bénin. L’objectif de cette tournée est d’échanger avec les populations sur le niveau d’exécution du Programme d’Actions du Gouvernement (Pag). Les observations et les attentes des populations seront également abordées au cours des échanges.

Cette tournée, du chef de l’Etat, selon des sources proches de la présidence de la République, s’inscrit dans le cadre de l’obligation de compte rendu aux mandants sur la mise en œuvre des différentes réformes entreprises par le pouvoir en place depuis 2016. Au cours de cette tournée, le premier magistrat du pays, le président Patrice Talon se rendra dans plus d’une cinquantaine de communes du pays afin de constater d’une part les résultats des différents chantiers en cours, de présenter lesdits résultats aux populations des différentes localités et enfin de recueillir leurs attentes.

Et pour ces rencontres dans les différentes communes le président Patrice Talon tiendra des séances avec les Conseils communaux, les Associations de développement, les sages et notables des différentes régions du pays. Selon la même source, les dispositions sont prises pour éviter les mouvements de foule tout au cours du passage du Chef de l’Etat en raison de la pandémie de Coronavirus.

Pour dire qu’après quatre années de gouvernance et de réalisations, Patrice Talon entre en contact avec les populations afin d’écouter leurs appréciations et leurs doléances.

Yannick SOMALON