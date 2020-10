Décision de Luc Atrokpo: Toute manifestation interdite à Cotonou mais le maire fait une exception, ce samedi

Luc Atrokpo, maire de la ville de Cotonou

Luc Atrokpo, maire de la ville de Cotonou a pris ce jeudi un arrêté interdisant, jusqu’à nouvel ordre, tout rassemblement et toutes manifestations festives, revendicatives et politiques. Le contenu de l’arrêté dit substantiellement ceci : « Par arrêté municipal Année 2020 N°114/MCOT/SG/SGA/SA en date du 29 octobre 2020, le maitre de Cotonou ; Luc Atrokpo, a interdit tour rassemblement et toutes manifestations à caractère festif, revendicatif et politique jusqu’à nouvel ordre. Les adjoints au maire, chefs d’arrondissements, les commissariats d’arrondissements et le directeur de la police municipale sont chargés de l’application stricte de cet arrêté municipal.

Toutefois, la même autorité municipale, aux dernières nouvelles, a de façon exceptionnelle, levé cette décision au profit du Mouvement des Femmes Béninoises pour la Paix, qui a projeté d’organiser, en collaboration avec le Comité Béninois den Mobilisation des Peuples pour les Etats-Unis d’Afrique (COBEMOP-EUA) ce samedi 31 octobre des manifestations dans plusieurs marchés du pays.

Il n’a pas manqué d’insister, à cet effet, sur les mesures d’hygiène et de prévention édictées pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le Préfet intérimaire du Littoral, Jean Claude Codjia a aussi donné son aval pour les mêmes manifestations de ce samedi.

Christian TCHANOU