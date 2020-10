Formation des acteurs de la chaîne PPBSE: Bio Tchané préoccupé par l’efficacité de l’action gouvernementale

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané lors du lancement du colloque

Les acteurs de la chaine Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi et Evaluation (PPBSE) sont en formation à Ouidah depuis le lundi 26 octobre dernier. Une formation initiée et fortement soutenue par le ministre d’Etat chargé du développement et de la planification Abdoulaye Bio Tchané, davantage préoccupé par l’efficacité de l’action gouvernementale. Les travaux prennent fin ce vendredi.

Pour une action gouvernementale plus efficiente et pour une meilleure coordination et planification des projets, plusieurs acteurs de la chaine Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi et Evaluation(PPBSE) sont en formation à Ouidah depuis le lundi 26 octobre dernier. Certains constats ont été faits en effet, à savoir : des outils de gestion dont la planification et l’évaluation ont énormément fait défaut dans un passé récent aux projets et programmes conduits par des gouvernants. Pire, en vue de satisfaire à des besoins pressants des populations, des gouvernements précédents ont été amenés parfois à conduire lesdits projets avec un certain amateurisme. D’où les éléphants blancs observés ça et là qui ont longtemps trôné dans plusieurs communes du Bénin en remplacement de belles infrastructures socio-économiques qui avaient pourtant suscité beaucoup d’espoirs au sein des populations à l’annonce des projets qui en étaient porteurs.

Pour remédier définitivement à cet état de chose et donner plus d’efficacité à l’action publique, le gouvernement à travers le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané s’est donné comme priorité de mettre la planification et l’évaluation au cœur des pratiques courantes de l’administration des projets et programmes du gouvernement. Voilà pourquoi, Il a initié un programme de formation des acteurs de la chaîne PPBSE sur l’importance de ses pratiques. Ceci permettra de gérer autrement pour éviter le gaspillage, la prévarication, les tâtonnements et les abandons observés au niveau de la conduite des projets et programmes du gouvernement.

‘‘Zéro chantier abandonné’’ est désormais le crédo du Gouvernement de Patrice Talon, avec à la manette le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchane qui s’est résolument inscrit dans la rupture de ces pratiques peu recommandables, en cohérence avec les orientations du Programme d’Action du Gouvernement, «Bénin Révélé». Pour y parvenir de fort belle manière, il s’est alors appuyé sur la Direction Générale de la Programmation et du Suivi des Investissements Publics (DGPSIP), en mettant en place un plan global de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi et Evaluation (PPBSE). Avec l’appui de la GIZ, il a fait appel à un expert de renommée internationale, le Professeur Emérite Marc Raffino pour former un pool de cadres en matière d’évaluation ex ante des projets. Il faut préciser que l’évaluation ex-ante des projets est cruciale, à la fois pour prévoir l’impact macroéconomique des politiques et donc améliorer les prévisions, mais aussi pour aider à orienter les politiques et sélectionner les grands projets en prenant en compte tant leur impact sur le cadre macro-budgétaire que sur la pauvreté.

Christian TCHANOU