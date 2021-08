En visite de travail au Burkina Faso: Luc Atrokpo et François Amichia reçus par le Président Rock Kaboré

Le Maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo était le mercredi 28 juillet 2021 dans les locaux de la direction de la Police Municipale, à Akpakpa. L’objectif de cette visite est de s’enquérir du moral de sa troupe et des difficultés auxquelles elle est confrontée dans l’exercice de sa mission d’ordre, de tranquillité et de sécurité publique. Après avoir prêté une oreille attentive aux doléances de ces agents, l’édile de Cotonou les a d’abord remerciés et félicités pour le travail abattu lors des dernières élections présidentielles ainsi que dans le cadre des différentes opérations mises en œuvre par l’équipe municipale malgré les moyens de bord. Il a aussi réaffirmé son souhait d’avoir une police municipale respectée, représentative et résolument engagée au service des populations. Raison pour laquelle, il les a invités à redoubler d’ardeur, à faire preuve de plus de professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions afin de permettre à la ville de jouer pleinement sa partition aux côtés du Gouvernement pour la concrétisation de son PAG. Il a ensuite appelé sa police à bannir de ses comportements certaines mauvaises pratiques et actes qui portent atteinte à l’honorabilité de la ville. Entre autres, il a cité le rançonnement, l’absentéisme, la désinvolture et autres. Des pratiques qu’il entend d’ailleurs décourager pour une meilleure qualité de la police municipale de Cotonou. « Il vaut mieux avoir la qualité que la quantité », a-t-il laissé entendre avant d’annoncer une série de mesures dans les jours à venir.

Edwige Totin