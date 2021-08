Coopération intercommunale: Le maire Ahouandjinou élu président de la Communauté des communes de la vallée du Sitatunga

Le Maire Angelo Ahouandjinou, président de la Communauté des communes de la vallée du sitatunga

La salle de conférence de la mairie d’Abomey-Calavi a abrité, ce mercredi 4 août 2021, l’Assemblée générale constitutive de la Communauté des communes de la vallée du sitatunga (Ccvs). Les travaux de cette activité statutaire se sont soldés par l’élection des membres du Bureau du conseil de la Communauté et ceux des trois commissions spécialisées.

Conçue et mise en œuvre depuis 2007 par le Centre régional de recherche et d’éducation pour un développement intégré (Crédi-Ong), l’initiative dénommée « vallée du sitatunga » est désormais portée sur les fonts baptismaux à travers la création de la Communauté des communes de la vallée du Sitatunga (Ccvs) qui regroupe Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè. L’objectif visé par les initiateurs est d’améliorer la gestion et la gouvernance du Parc naturel communautaire de cette vallée. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture des travaux de l’Assemblée générale constitutive tenue hier à la mairie d’Abomey-Calavi, la Représente du Directeur du Centre national de gestion des réserves de faunes (Cenagref), Faï Chabi-Yaoure a félicité les responsables de Crédi-Ong et ses partenaires et rassuré que le Cenagref ne ménagera aucun effort pour continuer à leurs côtés pour la réalisation de toutes les actions prévues pour le maintien de cette vallée dans la réserve de biosphère de la vaste vallée de l’Ouémé. Procédant à l’ouverture des travaux de cette assemblée générale constitutive, Justin Gnonlonfoun a, au nom du Préfet de l’Atlantique, salué cette initiative qui entre dans le cadre des stratégies sectorielles et transversales du Bénin à savoir la conservation de la biodiversité et la coopération intercommunale. « La décentralisation est l’outil de l’administration mis en place pour mieux se rapprocher de l’administré, de prendre entièrement en compte les aspirations pour un développement harmonieux de notre Nation. Ce développement ne serait durable tant qu’il n’intègre pas l’environnement et les ressources naturelles ainsi que les changements climatiques », a-t-il fait savoir, en ajoutant que c’est à ce double effet que la création d’un établissement public de coopération intercommunale comme la Ccvs est salutaire. Au cours de ces travaux, le Directeur exécutif de Crédi-Ong, Martial Kouderin a présenté aux participants, l’initiative « Vallée de Sitatunga » à travers son historique, ses acquis, ses enjeux et perspectives. Après la lecture, l’amendement et l’adoption des statuts et du règlement intérieur de la Ccvs, les délégués venus des trois communes concernées ont précédé à l’élection des membres du Bureau du conseil de communauté et ceux des commissions spécialisées. Ainsi, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi a été élu président de la Communauté des communes de la vallée du sitatunga pour un mandat d’un an. Après avoir exprimé sa gratitude à l’endroit des participants pour avoir placé leur confiance en sa personne, l’édile de la ville d’Abomey-Calavi a invité ses pairs et les membres des trois commissions spécialisées à une synergie d’actions pour relever les nombreux défis qui se dressent devant eux.

Composition du Bureau du conseil de communauté

Président : Angelo Ahouandjinou (Maire d’Abomey-Calavi)

Premier vice-président : Jean Zannou (Maire de Sô-Ava)

Deuxième vice-président : Moussa Amadé (Maire de Zè)

Commission de la trésorerie, du secrétariat et des affaires administratives

Président : Honoré Gohoungo

Vice-président : Christophe Ayissi

Rapporteur : Ganiou Avade

Commission de la coopération et de la mobilisation des ressources

Président : Raoulfou Yessoufou

Vice-président : Péroce Anamenou

Rapporteur : Maurice Kokpe

Commission de la planification et du suivi-évaluation des actions

Président : Félix Hangbé

Vice-président : Claude Loko

Rapporteur : Etienne Kpossou

Laurent D. Kossouho