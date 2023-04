Incivisme à Cotonou : Le Maire Atrokpo mécontent promet des heures chaudes aux auteurs

Vues : 54

Face aux actes d’incivismes de certains citoyens sur les ouvrages d’assainissement en cours de réalisation dans la ville de Cotonou, le Maire Luc Sètondji Atrokpo, à travers un communiqué en date du 29 mars 2023, met les auteurs en garde. Les ouvrages concernés sont ceux entrant dans le cadre du programme d’adaptation de la ville de Cotonou au changement climatique (Pavicc). Et selon le communiqué de l’édile de Cotonou, «tout individu surpris dans l’accomplissement de ces actes subira la rigueur de la loi ». Car, précise le communiqué, ces mauvaises pratiques : utilisation des ouvrages comme des séchoirs, dépotoirs ou déversoirs des déchets solides, portent atteintes à la pérennisation des ouvrages construits à grand frais et ne sont pas de nature à encourager les partenaires techniques et financiers. Et pour décourager les citoyens qui font preuves de ces mauvais comportements, la municipalité a d’ores et déjà instruit la police municipale et la police Républicaine pour faire respecter ces prescriptions. Ne souhaitant pas voir ses concitoyens se font prendre, le maire, toute fois, invite les uns et les autres à plutôt œuvrer pour la préservation de ces infrastructures publiques érigées pour le bonheur des populations de ladite ville.

Lire le communiqué du maire Atrokpo

Anselme HOUENOUKPO