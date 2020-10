Visite du Pont Péage/Pesage de Houègbo et contrôle des charges sur les routes: L’UEMOA salue et encourage le modèle béninois

Le commissaire en charge de l’aménagement du territoire communautaire et des transports de l’Uemoa et le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hèhomey en visite sur le site

Le commissaire en charge de l’aménagement du territoire communautaire et des transports de l’Uemoa et le Ministre Béninois des Infrastructures et des Transports, Hervé Hèhomey, ont effectué le vendredi 9 octobre, une descente à la station de pesage et péage de Houègbo. Cette station dont les travaux sont achevés depuis 2012 sur financement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a été rénovée et mise aux normes par le gouvernement de la République du Bénin et mise en service il y a seulement quelques jours.

C’est avec joie et satisfaction que le Commissaire a constaté les efforts entrepris par le gouvernement de la République du Bénin pour faire de cette station de pesage et péage l’une des plus modernes de la sous-région ouest-africaine. Tous les compartiments de la station ont été visités par la délégation de l’Uemoa. Des cabines d’opération à la salle de contrôle ultra moderne en passant par les bâtiments administratifs et locaux techniques, Paul Koffi Koffi et sa délégation ont fait le tour pour toucher du doigt, la qualité des travaux effectués et le fonctionnement de la station. Le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hèhomey appuyé par les premiers responsables de la Direction Générale des Infrastructures (DGI) et de la Société des Infrastructures Routières du Bénin (SIRB) a expliqué au commissaire Paul Koffi Koffi, le modèle mis en place, le système de surveillance, le système de collecte des données et les différentes procédures mises en place, en cas de surcharge des camions ou d’impératifs techniques et de maintenance.

Un gros porteur passant le pesage et de péage de Houègbo

Hervé Hèhomey a profité de l’occasion pour informer le commissaire, de la volonté du gouvernement Béninois d’effectuer d’autres travaux sur le site pour d’une part, renforcer ses capacités techniques et d’autre part, en faire plus qu’une station de péage pesage, un véritable lieu de confort pour les transporteurs et routiers où d’autres activités connexes nécessaires seront développés. Satisfait de ce qu’il a vu, le commissaire Paul Koffi Koffi a félicité les autorités béninoises pour leurs efforts et a exprimé la disponibilité de la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine à accompagner le Bénin dans sa volonté de moderniser l’ensemble de ses postes de péage et pesage. Rappelons que dans la matinée du vendredi 9 Octobre, le commissaire en charge de l’aménagement du territoire et des transports de l’Uemoa avait eu une séance de travail avec les acteurs de la plateforme aéroportuaire au siège de l’Agence nationale de l’aviation civile.

Rastel DAN