Présidentielle de 2021: Le CA Basile Allaglo dresse le tapis rouge pour Talon à Houègbo

Le CA de Houègbo Basile ALLAGLO prèt pour la victoire du chef de l’Etat Patrice Talon en 2021

Quelques heures après la décision du bureau politique nationale du parti Bloc Républicain, de porter son choix sur la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021, le jeune républicain de Houègbo, le chef d’arrondissement, Basile Allaglo met en ordre de bataille ses états-majors afin de dresser le tapis rouge à l’homme du 06 avril 2016 pour un second mandat dès le premier tour. En effet, élu communal au conseil communal de Toffo puis chef de l’arrondissement de Houègbo, le plus grand arrondissement de la commune, Basile Allaglo a tant espéré et accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la décision du bureau politique nationale du Bloc Républicain. Car pour lui, « il n’y a pas mieux que le Chef de l’Etat, le candidat Patrice Talon pour poursuivre l’élan de développement dans lequel se trouve le Bénin depuis 2016. »

En phase d’ailleurs avec le programme d’action du gouvernement (PAG Bénin Révélé), le CA Basile Allaglo a, depuis son installation à la tête de l’arrondissement de Houègbo, posé des actions forts qui confortent les populations. C’est le cas de ses multiples dons de cache nez et des dispositifs de lavage des mains à plusieurs écoles et centres de santé sous sa tutelle dans la stratégie de riposte contre la Covid 19. On peut également citer à son actif le don d’un groupe électrogène de pompage de type moderne 3,5 KVA à ses administrés du village d’Akpè, un village de l’arrondissement de Houègbo dont le seul château qui alimente la population en eau potable était tombé en panne depuis plusieurs années. Ce geste fort de l’élu communal du Bloc Républicain a mis un terme au calvaire que vivent les femmes dans ce village.



Le Chef d’arrondissement de Houègbo, Basile ALLAGLO

Pour le jeune cadre élu du Bloc Républicain, Basile Allaglo, « il n’y a plus de place pour les indécis politiques ». Car chaque jour que Dieu fait l’homme met en branle ses populations pour l’atteinte des objectifs de développement et surtout pour la réalisation du PAG du Président Talon. A le suivre, les travaux de construction du marché de Houegbo , l’assainissement de la ville à travers les séances de salubrité par village et surtout le curage des caniveaux sont autant d’actes qui donnent le sourire à la population de Houegbo. Cette population, qui d’ores et déjà s’aligne derrière son chef d’arrondissement pour la victoire écrasante du président Talon en Avril prochain. Raison de plus pour le chef de l’Etat, de compter sur le dynamisme du jeune Chef d’Arrondissement, Basile Allaglo qui travaille à lui offrir tout le suffrage de Houègbo pour sa réélection.

Yannick SOMALON