Assistance sociale: 20 malades mentaux pris en charge par l’Etat

Un malade mental pris en charge dans un centre psychiatrique

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, a effectué une opération de prise en charge des malades mentaux errants dans les rues de Cotonou, le mercredi 7 octobre 2020. Une opération qui consiste à retirer des rues, des personnes qui souffrent des troubles mentaux, à les convoyer vers les centres de traitement et à suivre rigoureusement leur traitement afin qu’ils retrouvent leur dignité.

Après la phase expérimentale qui s’est déroulée avec succès le jeudi 28 novembre 2019, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé a procédé à la prise en charge de 20 malades mentaux errants dans les rues de Cotonou. Conduite par le Directeur Général du Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale (FNDS), Alphonse Sogadji, l’équipe qui était composée en grande partie des éléments de la Police Républicaine et des Sapeurs-pompiers, a pu récupérer dans certains quartiers de Cotonou une vingtaine de malades mentaux qui ont été convoyés vers les centres psychiatriques. En effet, ils seront pris en charge par l’Etat et après leur guérison, les réintégrer dans leurs familles respectifs. Par la suite, ils pourront, reprendre leurs activités avec un appui du ministère à travers le Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale. A cet effet, le Directeur Général du Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale a saisi l’occasion, en prélude à la Journée Mondiale de la santé mentale été célébrée le 10 octobre dernier, a lancé un appel aux généreux donateurs et aux partenaires afin de soutenir l’initiative à travers des dons, aides, etc. Il faut noter que l’opération expérimentale effectuée l’année dernière a permis de trouver 51 malades mentaux qui ont été convoyés vers les centres psychiatriques. Au terme de 03 mois de soins, 45 personnes d’entre eux ont pu retrouver totalement leur santé et ont pu réintégrer leur tissu familial.

Edwige TOTIN