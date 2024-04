Répression des infractions routières: La Renaissance Nationale appelle la police à la modération

Visits: 6

Claudine Afiavi, présidente de la RN

Suite aux vidéos de scènes montrant des agents de la police républicaine commettant des excès dans l’exercice de leur fonction dans le cadre de la répression des infractions au code de la route, le parti Renaissance Nationale s’indigne et lance un appel pressant à l’ensemble des citoyens et des forces de l’ordre. A travers un communiqué signé de la présidente, Claudine Prudencio en date de ce mardi 16 avril 2024, les citoyens sont appelés à respecter scrupuleusement le code de la route. « Le respect des règles de circulation est essentiel pour garantir la sécurité de tous sur nos routes. En adoptant une conduite responsable et en respectant les limitations de vitesse, les feux de signalisation, le port du casque et les règles de priorité, nous contribuons à prévenir les accidents tragiques et à sauver des vies », lit-on dans le communiqué. Bien que la mission des forces de l’ordre est essentielle pour assurer la sécurité publique, le parti indique qu’il est impératif que cette mission soit « menée dans le respect des droits et de la dignité des citoyens. Les excès de zèle et les comportements abusifs ne font que ternir l’image des forces de l’ordre et nourrir le ressentiment au sein de la population ». « Nous encourageons donc nos agents de police à faire preuve de professionnalisme, de courtoisie et de respect envers tous les citoyens, tout en veillant à l’application juste et équitable de la loi. Ensemble, citoyens et forces de l’ordre, nous avons le devoir de préserver la paix et la cohésion nationale », a écrit Claudine Prudencio.

Alban TCHALLA