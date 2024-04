Ouverture de la 1ère session ordinaire de 2024 à l’Assemblée nationale: Vlavonou souhaite appelle au maintien du climat de fraternité et de convivialité

Visits: 8

Le président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou lors de son intervention lundi dernier

La première session ordinaire au titre de l’année 2024 est officiellement ouverte à l’assemblée nationale. C’était à la faveur d’une cérémonie sobre mais empreinte de solennité présidée en personne par le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou le lundi 15 avril 2024 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Satisfait de l’ambiance de travail qui a régné au sein de l’hémicycle depuis le début de la législature, le Président Vlavonou a souhaité que le climat de fraternité et convivialité gouverne les travaux jusqu’à la fin de la législature.

Après un temps de vacances parlementaires, les députés de la neuvième législature ont effectué la rentrée parlementaire pour le compte de la première session ordinaire au titre de l’année 2024. Après le constat du quorum largement atteint avec la présence de quatre vingt dix (90) députés, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a officiellement ouvert la première session ordinaire de l’année.

Comme à l’accoutumée, l’ouverture de la 3ème session de la 9ème législature est rehaussée par la présence des membres des corps diplomatiques accrédités au Bénin, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, du préfet de l’Ouémé, du Maire de la ville de Porto-Novo et des sages et notables de Porto-Novo et environs.

Dans le discours d’ouverture qu’il a prononcé, le président de l’assemblée nationale a exprimé sa satisfaction à propos du climat de travail qui a régné au parlement depuis le début de la 9ème législature. « Pour ma part et sans fausse modestie, je suis relativement satisfait du climat de travail qui a régné au sein de notre Parlement depuis l’installation de la présente législature. Je l’avais déjà souligné à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an ; je le redis encore aujourd’hui en formant le vœu que cela puisse se poursuivre jusqu’à la fin de la législature. » A-t-il dit. Pour l’autorité parlementaire : « si quelque chose a pu être fait depuis l’installation de cette législature, nous le devons, en grande partie, à la fraternité et à la convivialité qui ont régné au sein de la représentation nationale.» C’est pour ça qu’il souhaite qu’un tel climat demeure jusqu’à la fin de la législature.

Le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a aussi fait un bilan appréciable des premiers travaux de la 9ème législature à trois niveaux : « Au plan de la production législative, le volume du travail abattu, pour une législature naissante et en comparaison avec celles qui l’ont précédée, est très appréciable. Je dirais même que cette production fut abondante et de qualité ! En effet, seize (16) lois ont été votées dont 01 loi constitutionnelle, 02 lois de finances, 06 lois ordinaires et 07 autorisations de ratifications ! Au plan du contrôle de l’action gouvernementale, cinquante-six (56) questions ont été adressées au gouvernement, toutes catégories confondues ; vingt-six d’entre elles ont été déjà examinées, soit près de la moitié. C’est une performance inédite et j’ai bon espoir que ce rythme se poursuivra, voire s’accéléra durant la session qui commence afin que toutes ces questions soient vidées et de nouvelles abordées. Au plan de la diplomatie parlementaire, une trentaine de groupes interparlementaires d’amitié (GIA) ont été mis en place par la neuvième législature en l’espace d’un an pour contribuer au renforcement des relations de coopération Interparlementaire avec d’autres parlements nationaux et avec lesquels l’Assemblée nationale du Bénin partage les mêmes idéaux et les mêmes objectifs. Là aussi, c’est un record absolu ! » Fort de ces premiers résultats, le président va inviter ses pairs à consolider ces performances : « Notre Parlement, tant il est vrai que c’est à ses fruits qu’on doit juger un arbre ; il y a tout simplement lieu de continuer dans cette voie et d’œuvrer inlassablement à consolider les acquis car la démocratie est une construction permanente. « Lorsqu’on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu’à avancer » ; nous enseigne un proverbe Bouddhiste. » A-t-il conseillé.

Feuille de route de la session

S’agissant de l’ordre du jour de cette session ordinaire, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a indiqué qu’il y est programmé entre autres, l’examen et le vote de 23 projets de lois et 01 proposition de loi. Il a ajouté que d’autres dossiers seront également examinés comme la proposition de résolution relative au code d’éthique et de déontologie du député. Au regard de l’ampleur des tâches qui les attendent, le président a une fois encore exhorté ses collègues à l’assiduité et au sérieux : « Il va sans dire que l’ampleur des tâches qui nous attendent requiert, de la part de toutes et de tous, le même sérieux, la même disponibilité, la même ardeur et le même engagement que ceux dont nous avons fait montre jusqu’ici si nous voulons atteindre les mêmes performances. »

Fidèle KENOU