Réalisation du PAG: Les maires du Zou remercient le président Talon

Visits: 7

Le collectif des Maires et conseillers communaux du département du Zou était face à la presse le vendredi 12 Avril 2024, à la préfecture d’Abomey, pour une cérémonie de reconnaissance au président Patrice Talon pour les réalisations dont bénéficient leurs communes respectives en huit années de gouvernance. Au nom des neuf Maires du département,le président de la communauté de communes du Zou, Auguste Aïhunhin a exprimé au chef de l’État et tout son gouvernement leurs chaleureux remerciements. Lire ci-dessous, l’intégralité de leur déclaration.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Déclaration de reconnaissance et de soutien des Conseils Communaux du Département du Zou à l’occasion des huit années de gestion du pouvoir d’État par le Président Patrice TALON

Depuis le 6 avril 2016, sous le leadership et l’impulsion de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, notre pays le Bénin a abordé une nouvelle ère en matière de gouvernance publique et de vision du développement.

Pour la première fois de l’histoire de notre pays, les béninois en général et les concitoyens des Communes du département du Zou ont été en contact avec le Programme d’actions du Gouvernement (PAG), document stratégique d’orientation du développement.

Cet ambitieux Programme, fort bien structuré et remarquablement cohérent, dans sa version 2016-2020 (PAG1) ayant couvert le premier quinquennat et le PAG2 (2021-2026) dont les réalisations sont actuellement en cours sur le terrain, montre à suffisance, toute l’ingéniosité, la rigueur, le courage et la magnanimité de son précurseur, le Président Patrice TALON.

Les Maires, les Conseils communaux et l’ensemble des populations des neufs Communes du département du Zou (Abomey, Agbangninzoun,

Bohicon, Covè, Djidja, Ouinhi, ZaKpota, Zagnanado et Zogbodomey) se réjouissent particulièrement, en cette période qui marque la huitième année du démarrage de cette dynamique inédite de rupture avec les anciennes pratiques et d’un nouveau départ pour un Bénin qui se révèle à lui-même et au monde entier.

Fierté et espérance en un avenir radieux, gage du bien-être commun, c’est le sentiment qui nous anime, nous élus communaux du département du Zou en cette occasion qui ne saurait passer sous silence ; tant les actions et réalisations dans les diverses communes du département sont expressives et patents. En huit année de gestion, il est à noter dans le département du Zou :

👉🏾 la réalisation du projet asphaltage qui a permis l’aménagement et l’assainissement des artères des villes d’Abomey et de Bohicon ;

👉🏾 le bitumage des routes : Lalo-Agbangnizoun-AbomeyDjidja et ses bretelles,

Paouignan-Zagnanado avec les bretelles Gbanamè-Covè et Koguédé- Za-kpota, Ouinhi-Pobè,

👉🏾Missérété-Kpédékpo en cours actuellement, Cana-Abomey, Za-Kpota-Tindji-Bohicon en cours également.

👉🏾 la densification des réseaux d’électricité et d’eau dans toutes les communes du Zou ;

👉🏾 l’ensemble des dispositions courageuses prises pour une gestion efficiente de la

transhumance ;

👉🏾 la construction des stades omnisports d’Abomey et de Covè ;

👉🏾 la reconstruction du marché Houndjlo d’Abomey, en phase d’achèvement ;

👉🏾 la construction du Musée des Rois et Amazones du Danxômè (MuRAD), un complexe muséal dont les premiers bâtiments sortent déjà de terre ;

👉🏾 la construction d’une cité administrative moderne qui va redorer le blason de notre département et des services déconcentrés de l’Etat qui y sont installés ;

👉🏾 les aménagements hydroagricoles dans la région Agonli, Zogbodomey et Agbangnizoun;

👉🏾 la dématérialisation de l’état civil et les nombreux e-services déployés aujourd’hui qui facilitent la vie à nos concitoyens ;

👉🏾 l’effectivité des cantines scolaires dans nos écoles maternelles et primaires ; l’aménagement des pistes rurales. etc.

C’est le lieu pour nous, Maires, élus communaux, locaux et toute la population du département du Zou, de réitérer une fois encore, nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance au Président de la République, Monsieur Patrice TALON, pour sa vision inédite du développement intégral et durable de notre pays ; son attachement à nos richesses culturelles et patrimoniales et son souci permanent du bien-être social des béninois.

Nous saisissons aussi la même occasion pour rappeler à l’attention de Monsieur le Président de la République, que nos mains restent toujours tendues pour accueillir d’autres projets complémentaires prévus dans le programme d’actions du Gouvernement qui boosteront, à n’en point douter, l’attractivité et le développement de nos territoires.

Nous voudrions, solennellement vous assurer, Monsieur le Président de la République, du soutien, de la disponibilité et de l’engagement de toutes les forces vives des Communes du Zou avec à leur tête, les Conseils communaux.

Nous demeurons fortement mobilisés à vos côtés, aux côtés de votre gouvernement, pour toutes les actions en cours et futures !

Vive le Programme d’actions du Gouvernement !

Vive le Département du Zou !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.