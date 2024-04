4ème édition du Festival International Zogben: Imelda BADA et son comité échangent avec Corinne BRUNET

Visits: 2

La Présidente de l’association Partage Diaspora Béninoise, Imelda BADA, accompagnée du comité d’organisation du Festival International Zogben, a été reçue, le mardi 16 avril 2024 en audience par l’ambassadrice du Bénin en France, Corinne BRUNET. L’audience, empreinte de convivialité et de fraternité, a été l’occasion de saluer l’arrivée de l’ambassadrice Corinne BRUNET auprès de la communauté béninoise vivant en France. Les échanges ont ensuite porté sur divers sujets d’importance, notamment la diplomatie 4D, initiative phare du gouvernement béninois visant à promouvoir une diplomatie dynamique, diversifiée, digitale et de développement. Parmi les sujets abordés figurait également le registre des Béninois de l’extérieur, une initiative visant à mieux gérer et accompagner la diaspora béninoise dispersée à travers le monde. Au cours de cette rencontre diplomatique, Imelda BADA a saisi l’occasion pour présenter les objectifs et les avantages du Festival International Zogben dont la cérémonie de lancement de la 4ème édition est prévue le samedi 18 mai prochain à Reims. Au-delà de sa dimension festive et culturelle, le Festival International Zogben offre selon elle, une plateforme exceptionnelle pour promouvoir la destination Bénin à travers le tourisme responsable, tout en préservant et valorisant le riche patrimoine culturel du pays. L’ambassadrice a de ce fait exprimé sa disponibilité à soutenir activement le Festival International Zogben. Étaient présents à cette audience, Dr Sulpice Oscar GBAGUIDI, Attaché Culturel à l’ambassade du Bénin en France, ainsi que de Tanguy PIERIDIS, président de l’Association des Béninois Champenois et membre du comité d’organisation de la cérémonie de lancement du Festival International Zogben à Reims. L’ambassadrice s’est montrée très réceptive à cette initiative, exprimant sa proximité et sa disponibilité à soutenir activement le Festival International Zogben, s’inscrivant dans le cadre du programme d’action du gouvernement, qui accorde une grande importance au rayonnement de la culture béninoise à l’étranger. Il faut dire que cette audience témoigne de l’engagement et de la mobilisation de toutes les parties prenantes pour faire de cet événement un véritable succès. Elle marque le début d’une collaboration fructueuse entre l’ambassade du Bénin en France et l’association Partage Diaspora Béninoise à travers le Festival International Zogben, avec pour objectif commun de promouvoir la culture béninoise et de renforcer les liens entre la diaspora et le Bénin.