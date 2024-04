Modernisation du terminal à conteneurs du Port de Cotonou: Bénin Terminal filiale d’AGL mobilise 50 milliards de FCFA

Visits: 5

L’extension et la modernisation du terminal à conteneurs du Port de Cotonou au Bénin bientôt une réalité. La filiale d’Africa Global Logistics, Bénin Terminal, acteur majeur de la chaîne logistique a décroché un accord de financement de 75 millions d’euros (environ 50 milliards de FCFA) pour financer l’extension et la modernisation du terminal à conteneurs. L’accord a été signé avec un consortium bancaire composé de Société Générale Bénin, Vista Bank, Ecobank, CBAO Groupe Attijariwafa Bank et CBAO BENIN.

Le DG-Bénin Terminal, Fabrice Ture et les membres du consortium bancaire

Ce que vous devriez savoir : Avec cette enveloppe, Bénin Terminal prévoit l’acquisition d’équipements de dernière génération et l’aménagement de nouvelles surfaces concédées. Ces améliorations sont destinées à soutenir l’augmentation significative des volumes traités au Port, reflétant la dynamique de croissance économique de la région. Le linéaire de quai du terminal sera double pour atteindre 1100 mètres, d’augmenter le nombre de portiques de quais et de parc, ainsi que des tracteurs portuaires. Environ 15 hectares de nouveaux terre-pleins seront aménagés et accompagnés de la création d’un nouvel accès au terminal. Cette expansion va non seulement doubler la capacité du terminal à environ un million de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds), mais également renforcer la position du Port de Cotonou en tant que plateforme logistique moderne et sécurisée dans la région.

Que dissent les acteurs : Pour le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture, cet accord de financement marque un tournant décisif pour le terminal à conteneurs du Port de Cotonou. “Ces investissements vont considérablement augmenter notre capacité opérationnelle, bénéficiant ainsi à nos clients, à la communauté locale et à l’ensemble des acteurs économiques impliqués”, fait-il savoir. En termes d’emplois, le projet prévoit l’engagement de près de 600 travailleurs au pic de la construction, avec une anticipation d’environ 200 emplois directs et indirects dès la fin des travaux (conducteurs d’engins et techniciens). Une attention particulière est en outre portée par Bénin Terminal à la participation des entreprises et PME locales dans la réalisation des travaux. Ce projet d’expansion est conçu pour améliorer significativement l’efficacité du terminal à conteneurs, avec un impact direct sur la capacité de traitement des marchandises et le soutien à l’économie régionale. La finalisation des travaux prévue pour 2026 est donc une étape importante dans le développement du Port de Cotonou. A terme, le projet promet de positionner le Port de Cotonou comme une référence en matière de services logistiques de qualité, contribuant ainsi au développement économique durable du Bénin et de la région.

Bénin Terminal filiale d’AGL

A propos de Bénin Terminal et d’AGL : Grâce à 142 000 000 000 milliards de FCFA (216 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement. Quant à l’AGL (Africa Global Logistics), il est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique. Il offre des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes à ses clients africains et internationaux. AGL a rejoint en décembre 2022, le groupe MSC, 1er armateur mondial. Grâce à son réseau de 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 1 terminal fluvial, AGL bénéficie d’une expertise développée depuis plus d’un siècle. Avec plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays, l’ambition d’AGL est de contribuer durablement aux transformations de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor.