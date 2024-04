Reddition de compte dans la 14ème Circonscription: Le président Bio Tchané et les députés BR au contact des militants de ouaké et Sèmèrè

Visits: 0

Désintoxication des masses populaires.

Le président Abdoulaye Bio Tchané échange avec les militants

Conformément à la charte de fonctionnement du parti, les leaders du Bloc Républicain étaient le samedi 13 avril 2024, en tournée de reddition de compte dans la 14ème Circonscription électorale. Couplée avec la séance de remobilisation des militants du parti, cette descente de terrain à Sèmèrè, Ouaké, Copargo, Pénessoulou a été l’occasion pour les responsables du bloc Républicain de communier avec la base. Conduite par le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc Républicain, la délégation du parti est composée des députés de la 14è, les honorables députés Adidjanatou Saliou-Arekpa et Assan Seibou, ainsi que leur collègue de la 13ème circonscription électorale, des maires des commune de Bassila, Ouaké et élus communaux BR. A l’étape de Ouaké, Sèmèrè et Copargo, c’est la grande joie des populations qui ont, tout du moins, reconnu la marque de reconnaissance des responsables BR. A Sèmèrè et Ouaké, fiefs du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané les militants du parti Bloc Républicain se sont réjouis de voir leur fils ABT à la manette du parti Bloc Républicain. Les populations se sont félicitées et se disent fières de président du parti pour son leadership. Au nom des populations de Ouaké, le maire Dramane OUOLOU a renouvelé le soutien des populations à la délégation du parti Bloc Républicain. « Nous allons toujours vous soutenir », a-t-il laissé entendre dans son mot de bienvenue avant de remercier les députés qui ont accompagné le ministre Bio Tchané afin de rendre compte de leurs activités et de celles du parti aux militants. Pour sa part, le Coordonnateur BR de Ouaké a salué l’initiative du parti et des députés et s’est particulièrement réjoui de la forte mobilisation. Au nom des populations, il a remercié le président Talon, le ministre d’État ABT et les députés pour le bitumage annoncé de la route de la paix, route Pénessoulou-Alédjo-Sèmèrè ainsi que la réalisation de plusieurs autres projets de développement dont l’electrification, l’addution d’eau et le projet de reconstrution du marché de Kassoua-Allah. Cela témoigne véritablement de l’engagement des responsables au plus haut niveau du parti, selon le porte-parole des jeunes qui n’a pas manqué d’exprimer la joie des populations de la commune de Ouaké.

Gigantesque mobilisation autour de la délégation de ABT

Comme si l’arrivée de la délégation était fortement attendue, les populations n’ont pas voulu se conter l’événement. Jeunes, vieux etc, tout le monde veut vivre en personne la rencontre.

Des militants fortement mobilisés autour du président Bio Tchané

Face aux militants fortement mobilisés dans les communes de Ouaké et Copargo, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, l’honorable député Assan Seibou est revenu sur les grands axes des activités des députés, particulièrement les évènements qui ont marqué l’actualité politique. Il a insisté sur la proposition de la révision de la constitution et le vote du code électoral modifié. « Nous sommes allés à l’Assemblée nationale pour voter des lois et pour contrôler ce que fait le gouvernement », fait-il savoir d’entrée de jeu avant de remercier les populations pour la confiance. Il par la suite expliqué que son parti, le Bloc Républicain a défendu beaucoup de projets et propositions de lois dont la proposition de loi portant révision de la constitution dont il a été l’initiateur. De son point de vue, l’opposition et la mouvance ne peuvent pas faire un gouvernement d’union nationale. C’est pourquoi il était important de faire cette proposition pour corriger ce qui pose problème dans la constitution révisée. Mais, malheureusement, la loi a été bloquée. S’agissant du code électoral modifié, le député Assan Seibou, parlant des innovations, a fait remarquer que« le code électoral modifié vise à mettre les partis politiques au cœurs de l’action politique. Ainsi, désormais, aucun parti ne peut avoir d’élus s’il ne remplit par deux conditions fondamentales. Premièrement, avoir 10% au plan national et secundo 20% dans les circonscriptions. Vous savez comment ça se passe au Ghana, l’objectif, c’est d’avoir des grands partis. », a indiqué le député SEIBOU Assan.

La descente de terrain a été une occasion pour le président du groupe parlementaire Bloc Républicain de donner des coups à l’opposition. L’honorable SEIBOU Assan n’a pas manqué de saisir l’occasion pour répondre à l’opposition qui crie à l’exclusion depuis le vote de la loi sur le code électoral : « On n’a pas voté de lois pour exclure personne. Pour les présidentielles, 15% des parrains sont désormais requis », a détaillé le parlementaire. L’he Assan Seibou a rassuré les populations que le bloc républicain est déterminé à gagner davantage. C’est pourquoi, il appelle les militants à se tenir prêts pour les combats à venir. Face à une population heureuse de l’accueillir, le président du Bloc Républicain, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a remercié les militants pour leur vote en faveur du parti lors des législatives passées et les a assurés de ce que le parti bloc républicain travaille aux côtés du gouvernement du président Talon pour honorer les engagements pris et surtout à donner satisfaction aux préoccupations des populations « Notre responsabilité, c’est d’être à votre service. Notre programme d’actions depuis 2016, c’est d’impacter les Béninois partout où ils sont dans le pays », a-t-il martelé. Il a exhorté les militants à s’armer de courage pour la bonne tâche et les a invités à travailler davantage sur le terrain pour le triomphe du parti Bloc Républicain.