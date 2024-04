Bourse d’étude au titre de 2025 au Japon: La procédure de sélection des boursiers « Research Students » ouverte

Visits: 13

Le Ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, (MEXT) offre une bourse d’étude et de recherche, catégorie “Research Students”, à des étudiants béninois ayant achevé un master ou une licence avant le départ pour le Japon. L’objectif est de promouvoir la formation de la jeunesse, les échanges intellectuels et une meilleure compréhension culturelle entre le Bénin et le Japon. Cette bourse couvre toutes les disciplines, y compris les disciplines scientifiques et techniques, ainsi que les sciences humaines et les sciences sociales. Les explications concernant ces différentes bourses, ainsi que les nouvelles conditions pour déposer sa candidature pour la première phase de sélection à l’aide des liens de téléchargement des formulaires, sont publiées sur le site web ci-dessous de l’Ambassade du Japon : https://www.bj.emb-japan.go.jp/itpr_ja/candidature_boursiers_MEXT_Research_Students.html. La date limite de la pré-inscription en ligne est fixée au vendredi 10 mai 2024 à 12 heures précises, via le formulaire en ligne dédié (https://forms.office.com/r/hkBx7D9PyQ). Par la suite, le dépôt des dossiers de candidatures doit être fait impérativement avant le vendredi 17 mai 2023 à 12 heures précises, en ligne (les détails seront communiqués après la pré-inscription) ou par dépôt direct à l’Ambassade.

Ainsi, pour répondre à toutes éventuelles préoccupations et permettre aux candidats de bien présenter leurs dossiers, afin d’augmenter leur chance de réussite, pendant le processus de sélection, l’ambassade du Japon au Bénin organisera deux séances d’explication à l’attention des candidats désireux de postuler pour les différentes bourses d’études et de recherche en faveur des étudiants béninois ayant achevé le master, la licence ou le baccalauréat, classées en 4 catégories à savoir : Research Student, Undergraduate Student, College of Technology Student et Special Training College Student, avec des critères et conditions de sélection spécifiques fondés sur l’excellence.

Lesdites séances se dérouleront successivement le mercredi 24 avril et le jeudi 2 mai 2024 à partir de 10 heures, à l’Ambassade du Japon. L’inscription à chacune de ces séances d’explication doit être faite au plus tard la veille à 17 heures, par le formulaire dédié (https://forms.office.com/r/tiMqEMZDCR). La mise en place des participants aux séances doit être terminée à 9h30. Les candidats intéressés sont invités et priés de bien vouloir se munir d’une pièce d’identité valide, en vue des formalités d’entrée à l’Ambassade. Par ailleurs, les explications concernant ces différentes bourses, ainsi que les nouvelles conditions pour déposer sa candidature pour la première phase de sélection à l’aide des liens de téléchargement des formulaires, sont publiées sur le site web ci-dessous de l’Ambassade du Japon : https://www.bj.emb-japan.go.jp/itpr_fr/etudeaujapon.html.