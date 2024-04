Tournée de reddition de compte dans la 14e circonscription électorale: Le Bloc républicain remobilise ses militants de Bassila

Visits: 2

Sous le haut parrainage du président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Bio Tchané, les députés Assan Seibou et Adidjanatou SALIOU-AREKPA, de la 14eme circonscription électorale (Bassila, Copargo et Ouaké), sont allés ce vendredi 12 avril 2024 au contact des populations de Bassila dans la 14e circonscription électorale. A travers cette activité qui s’est tenue à la maison des jeunes de Bassila, les honorables députés élus du parti Bloc Républicain entendent aller remercier leurs mandants, mais également les informer sur la contribution du Bloc républicain à l’Assemblée nationale notamment en ce qui concerne la production législative, le contrôle de l’action gouvernementale et les autres activités du parlement.

Cette tournée de reddition de compte et de remobilisation des militants BR dans la 14eme circonscription électorale a réuni les structures décentralisées du parti à la base des différents arrondissements de la commune.



C’était l’occasion aussi pour les parlementaires du parti Bloc Républicain de communier et recueillir les aspirations des mandants dans la perspective des prochaines sessions.

Selon le représentant des jeunes présents à cette tournée de reddition de compte, les militants ont salué la perspicacité des élus du parti Bloc républicain à l’assemblée nationale. Le député SEIBOU Assan, président du groupe parlementaire Bloc Républicain a été particulièrement ovationné pour son courage politique dans la conduite du dossier relatif à la proposition de loi portant révision de la constitution. Selon le représentant des jeunes, les élus de la 14e circonscription électorale ont valablement fait parler d’eux et travaillé à la satisfaction des oeuvres réalisées par le gouvernement à Basila grâce au dynamisme de ces députés. «La jeunesse exprime toute sa joie a l’endroit du chef de l’État et son gouvernement, mais également a l’endroit des leaders du parti Bloc républicain pour toutes les actions menées dont l’électrification rurale, la construction de lycée, la construction et l’aménagement de route, l’eau potable et autres», a-t-il insisté, sous un tonnerre d’approbation de l’assistance.

Pour l’honorable Adidjanatou SALIOU-AREKPA, les députés du Bloc républicain se sont employés à remplir leu cahier des charges, conformément aux dispositions réglementaires, mais ont soutenus et assisté vâillement le gouvernement dans la concrétisation de plusieurs projets de développement dont notamment les routes dans plusieurs localités. Aussi, le hautement social a été acté avec la revalorisation des salaires des agents de l’État à tous les niveaux, a détaillé l’honorable député qui a pris le soin de présenter le résultat des actions menées ainsi que des résultats obtenus. Un bilan satisfaisant salué par l’assistance. Le député Assan SEIBOU, président du groupe parlementaire Bloc Républicain a saisi l’occasion de cet échange direct avec les populations pour les remercier et les rassuré de l’implication totale du parti Bloc Républicain dans les projets du gouvernement. Le président SEIBOU Assan, sans langue de bois, est revenu sur l’importance de sa proposition de loi rejetée par le parlement avant d’insister sur l’importance du code électoral modifié voté par l’assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Il a révélé aux militants les actions du parti dans le vote des lois, particulièrement du code électoral modifié qui met désormais aux partis politiques au cœur de l’action politique et met définitivement fin à la transhumance politique. Le président du groupe parlementaire Bloc Républicain a par ailleurs révélé aux populations à la base le soutien dont bénéficient les députés : «J’ai mené cette bataille et je salue la grandeur du président Patrice Talon et du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané», dit-il. L’honorable Assan SEIBOU, président du groupe parlementaire a par ailleurs sollicité l’implication de chaque militant pour l’émergence du parti et sa réussite lors des prochaines élections. Avec cette tournée qui est prévu pour se dérouler dans les autres contrées de la circonscription électorale, le parti Bloc Républicain continue d’innover et placer le peuple béninois au coeur de sa politique. Le maire de la commune de Bassila, Zacharie Tasso et le maire de Ouaké ont au nom de leurs populations respectives, remercié les députés pour cette initiative de reddition de compte à la base. L’ancien député Walis Zoumarou a, au nom du président du parti Bloc Républicain, béni cette descente des députés du bloc Républicain à la base avant de les encourager à multiplier les occasions du genre pour permettre aux militants d’être nourris des résultats obtenus.