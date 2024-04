Le SEN/FCBE Paul Hounkpè à propos des nouvelles dispositions électorales: « Nos acquis sont en déconfiture… Le code électoral voté est de l’arnaque »

Visits: 6

Le SEN FCBE Paul Hounkpè lors de son intervention

Intervenant samedi dernier à la faveur d’une rencontre organisée à l’intention des femmes du parti, le Secrétaire exécutif national de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) n’a pas manqué de réagir avec une extrême gravité contre le récent vote du code électoral modifié au parlement. Il s’agit précisément de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 portant Code électoral en République, déjà promulguée par le chef de l’Etat Patrice Talon. « Le Code qui est voté là, (…) c’est de l’arnaque » a décrié Paul Hounpkè. Au nombre des nouvelles dispositions introduites dans ledit code, lors des prochaines élections législatives, seuls seront éligibles à la répartition des sièges les partis qui ont réuni au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Quant à la présidentielle, le nombre de parrainages nécessaires pour la validité des candidats a été revu à la hausse, de 10% à 15%. Pour le numéro un du parti FCBE, ces nouvelles règles fortement décriées au sein de l’opposition, les qualifiant de « mesures d’exclusion », constituent «une camisole en fer ». « Nous avons comme l’impression que les gens façonnent les lois pour obliger les gens à faire des choix qu’ils ne veulent pas. Depuis 90 jusqu’à ce jour, à quel moment les Béninois se sont trompés ? Nous avons toujours opéré nos choix. Maintenant pourquoi veut-on imposer des choix ? C’est comme si les Béninois ne sont plus capables de jugement », s’interroge Paul Hounkpè.

Il estime par ailleurs que la loi électorale en vigueur ne tient pas compte de la volonté et des aspirations des Béninois. « Comment au nom du développement, on peut mettre en cause tous les acquis de 90. Quand on veut nous coudre un habit, au moins il faut prendre notre mesure. On ne peut nous imposer des habits. Quand vous voulez habiller le margouillat, vous devez prévoir où sortir la queue. C’est pour dire que les Béninois doivent être pris en compte avant tout » a laissé entendre l’opposant. « L’heure est grave » alerte Paul Hounkpè qui se désole de l’ambiance qui règne au sein des opposants aujourd’hui. «Malheureusement que faisons-nous dans l’opposition ? La vérité, il ne faut pas la cacher. C’est en notre sein même que nous faisons la ségrégation. Des gens qui estiment que d’autres sont de l’opposition et que d’autres ne le sont pas. Des gens qui se promènent dans les médias pour vilipende la FCBE et dire que nous ne pouvons pas atteindre les 10%. Nous combattons qui au juste, la rupture qui nous affame ou nous-mêmes ? » Et de conclure avec amertume que « Nos acquis sont en déconfiture”.

Christian TCHANOU