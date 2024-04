Sécurité routière à Cotonou: Le Maire ATROKPO offre des casques aux femmes des marchés

Visits: 3

Le Maire Luc Sètondji ATROKPO remet les casques aux femmes

Depuis le début du mois de mars, la police républicaine tient une campagne de répression contre les infractions routières et non le port de casque par les usagers à moto. C’est dans ce contexte que le Maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji ATROKPO a rencontré, le vendredi 12 avril 2024, les femmes des marchés de Cotonou. Occasion de les sensibiliser au sujet de la sécurité routière et de leur offrir des casques afin qu’elles soient en règle. Pour cette phase de sensibilisation de Cotonou, le Maire ATROKPO a associé l’ONG ALINAGNON. Selon lui, il faut que les mamans s’approprient ce qui se dit et ce qui se fait. « Qu’elles comprennent que c’est d’abord leur vie qui est en jeu.

Le geste d’aujourd’hui est un geste pour rappeler que nous avons l’obligation de porter les casques pour notre bien. Je remercie les Béninoises et les Béninois pour leur adhésion progressive à la campagne », a-t-il dit. Il se réjouit qu’aujourd’hui lorsqu’on passe dans la ville, les populations ont compris le principe. « Je voudrais leur dire merci pour cet effort qui est fourni et espérer que ceux qui ne l’ont pas encore fait, le feront », a précisé le Maire Luc Sètondji ATROKPO. Très heureuse de cette action sociale, la 3ème Adjointe au Maire de Cotonou, Irène Françoise BEHANZIN a félicité le Maire ATROKPO. La présidente des femmes des marchés Dantokpa-Gbogbanou-Ganhi, Anastasie CHODATON et la présidente des femmes du Marché de Gbégamey, Mihèmi DOSSOU-GOUIN ont au nom des bénéficiaires, remercié le Maire de Cotonou. Notons que la deuxième phase de l’opération de répression sera lancée la fin de ce mois d’avril 2024.