Football: Les clarifications du gouvernement sur le déclassement du stade Kérékou

Wilfried Houngbédji

A la faveur de sa rencontre hebdomadaire avec les médias, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a donné le vendredi 5 avril 2024, des clarifications sur le déclassement du stade Général Mathieu Kérékou par la Fifa. Il a fait savoir que le plus important actuellement est de faire en sorte que le stade soit aux normes afin que l’équipe nationale senior puisse y recevoir ses adversaires. “Tout ce qui dépend du gouvernement pour la remise aux normes du stade est en cours et se sera fait” a rassuré le porte-parole, ajoutant que ce qui est de la responsabilité du gouvernement sera assumé. Quant à la question de situer les responsabilités, Wilfried Houngbédji indique qu’il n’a pas lu un rapport pour savoir ce qui s’est passé pour que deux ans après la rénovation du stade Général Mathieu Kérékou, une telle sanction puisse survenir. Il a aussi tenu à préciser que ce sont les chinois qui ont construit ce stade qui ont été sollicités pour sa rénovation. “Si c’est des malfaçons, si c’est des incorrections, le cahier de charges de l’entreprise ou des entreprises qui sont intervenues là dira où se situent les responsabilités. Et c’est à partir de ce moment que les décisions subséquentes peuvent être prises”, explique-t-il. Et de poursuivre : “en attendant, de voir cela, souffrons que ce qui doit être fait, au moins dans l’immédiat, soit fait pour que le stade soit remis aux normes”. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs justifié le choix porté sur la Côte d’Ivoire pour accueillir les deux rencontres des Guépards contre le Rwanda et le Nigeria en juin prochain. “Quand un pays choisit d’aller jouer ses matchs dans un autre, c’est forcément parce qu’il s’y sent plus ou moins à l’aise, presque chez lui”. Si la conjonction du moment fait que le stade de l’amitié ne peut pas être utilisé et que nos Guépards sont obligés d’aller jouer à l’extérieur, on regardera aussi l’environnement et on va choisir le contexte qui leur serait le plus favorable », a-t-il laissé entendre.

Christian TCHANOU