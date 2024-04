Formation exclusive sur les premiers secours en santé mentale: Les membres du Rotary club de Cotonou Rive Gauche et le Rotaract club de Cotonou Rive Gauche Cica aguerris

Visits: 6

Le Rotary club de Cotonou Rive Gauche et le Rotaract club de Cotonou Rive Gauche Cica ont organisé une campagne de sensibilisation sur la santé mentale du 16 mars au 22 mars 2024. Ainsi, pendant une semaine, les membres des deux clubs ont suivi une formation sur les premiers gestes à faire pour secourir une personne en déficit mental.

Alors que le monde s’intéresse de plus en plus aux maladies physiques, les membres du rotary club de Cotonou Rive Gauche et ceux de leur club filleule le Rotaract club de Cotonou Rive Gauche Cica ont décidé de faire la promotion de la santé mentale en utilisant des méthodes éprouvées et des idées nouvelles pour sensibiliser l’opinion publique sur le phénomène. Cette campagne de sensibilisation a permis de toucher plus de 30.000 internautes. La formation a réuni une centaine de participants venus de plusieurs pays sur les premiers gestes à faire pour porter secours à une personne en difficulté mentale dans son entourage. « Nous en savons en général souvent beaucoup sur la maladie physique mais nous tendons à en savoir moins sur la santé mentale. Ce manque de compréhension mène de la peur et à des attitudes négatives envers les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale dans nos entourages, dans nos entreprises, dans nos familles. C’est dans ce contexte que notre club a initié la présente formation afin de contribuer à améliorer nos connaissances sur le sujet de la santé mentale et notamment les premiers soins dans ce domaine », a fait savoir le président du Rotary club de Cotonou Rive Gauche, Elson Aristide Bonou.

Pour son collègue du Rotaract club de Cotonou Rive Gauche Cica, Fontaine Rushdie Noutangni, la santé mentale est un sujet qui est d’intérêt pour le Rotary club mais également pour tout le monde. Cet événement intitulé « formation exclusive sur les premiers secours en santé mentale » a été animé par un spécialiste de haut niveau, Docteur Arsène Anca, diplômé de l’Université de Médecine et de Pharmacie Carole Davila, formatrice en psychiatrie en France et expert en secourisme mental. Selon elle, la psychiatrie c’est une spécialité médicale qui s’intéresse à l’organe le plus complexe du corps humain et à la manière dont il interagit non seulement avec les autres parties du corps mais aussi avec les autres personnes et la société dans son ensemble.

Ainsi, des questions et réponses très enrichissantes ont meublé les discussions au cours de cette formation.