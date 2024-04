Rareté des pluies dans le sud du Bénin: Météo-Bénin annonce une mauvaise saison agricole et fait des propositions

Visits: 25

Que retenir de ces propos :La rareté des pluies annonce des difficultés d’avoir une bonne production agricole cette année. C’est ce qu’il faut retenir de l’intervention du Directeur général de Météo-Bénin, Didier Kakpa,sur Icône Tv, relative aux prévisions des caractéristiques agro-hydroclimatiques pour la grande saison au sud du pays. Selon lui, les résultats issus des prévisions saisonnières pour le compte de la saison agricole 2024 ne sont pas bons en termes de campagne agricole. A le croire, il a été déjà prévu dès ce début d’année une tardiveté dans le démarrage de la pluie.« Nous allons beaucoup enregistrer des pauses pluviométriques au cours de cette saison c’est-à-dire les jours consécutifs sans pluies et qui vont certainement embêter les cultures », dit-il. Pour le Directeur général de Météo-Bénin, Didier Kakpa, la fin de la saison n’augure pas une bonne nouvelle pour les producteurs parce que cette fin sera précoce. « Un autre paramètre qui n’est pas aussi moins négligeable c’est la quantité d’eau qui va tomber au cours de la campagne agricole de cette année. Malheureusement cette quantité ne sera pas suffisante, elle sera déficitaire que ce que nous avons l’habitude d’observer », explique-t-il.

Ce que propose le Dg :Face à ce risque et pour une saison réussie, le DG préconise de mettre en terre les variétés améliorées qui résistent mieux à la sécheresse et au stress hydrique. « En terme de prévision au cours de la campagne agricole de cette année, le cycle de la saison ne sera pas long donc la saison va commencer en retard et va finir un peu plus tôt. Donc il est conseillé de choisir les variétés à cycle court et pour avoir ces variétés il suffit de se rapprocher de l’Agence Territoriale de Développement Agricole(ATDA), les anciens Carders qui disposent de ces variétés et qui pourront mettre à la disposition des producteurs pour mieux réussir les campagnes agricoles au vu des prévisions qui sont faites », a-t-il suggéré.

Qu’est-ce qui justifie la chaleur qui sévit actuellement : Pour le DG, la vague de chaleur qu’on observe ces derniers mois est exceptionnelle. A le croire,il est déjà prévu que l’année 2024 va battre le record en terme d’élévation de la température. « Quand nous faisons un peu la statistique de nos données météorologiques, le mois de janvier a déjà battu le record c’est-à-dire que nous avons enregistré des températures jamais enregistrées depuis que le monde est créé », dit-il. Toutefois, il informe que ce n’est pas uniquement le Bénin mais le monde entier qui est touché. La cause principale de cette vague de chaleur selon lui est liée au changement climatique.« C’est lié au changement climatique, à notre mauvaise habitude de ne pas pouvoir protéger l’environnement. Nous détruisons les forêts et donc le changement climatique est en train de s’accélérer. En dehors de cet aspect, il y a également le phénomène que nous sommes en train de traverser présentement, ce phénomène induit l’élévation de la température au niveau de la surface de la mer de l’océan Pacifique. Ceci combiné aux effets de changement climatique entraîne cette élévation de température », a-t-il fait savoir.