Guy Mitokpè sur les 08 années de gouvernance du pourvoir Talon: « On ne pensait pas qu’après 1990, on pouvait descendre aussi si bas »

06 avril 2016 – 06 avril 2024, cela fait huit ans déjà que le président Patrice Talon est au pouvoir. De ces huit années de gouvernance, Guy Dossou Mitokpè déplore la situation de la promotion des droits de l’Homme et de la démocratie. Il l’a fait savoir ce dimanche 07 avril 2024 sur l’émission en “Toute Vérité ” de la Radio Tado fm. En tant que citoyen béninois, Guy Dossou Mitokpè pense que s’il y a un bilan à dresser sous le régime de la rupture, « c’est beaucoup plus cette audace de vraiment s’en prendre à la démocratie ». « Il est en train de faire les mains et les pieds pour déraciner cette démocratie et la détruire complétement. En huit ans, l’image qui me vient à l’esprit, c’est qu’il y a un camp qui lutte pour détruire la démocratie et un camp qui lutte pour la démocratie », a-t-il dit. L’opposant dénonce une situation critique des droits de l’homme et de la démocratie sous Talon. « On ne pensait pas qu’après 1990, on pouvait descendre aussi si bas en ce qui concerne la question des droits de l’Homme, la déliquescence de l’Etat de droit et la destruction de la démocratie », s’est-il indigné. Poursuivant ses explications, il s’est prononcé sur la campagne de répression au code de la route, qui pour lui, n’est pas une mauvaise opération. Mais, les agents de police qui sont à la tâche « doivent savoir qu’ils ont une mission régalienne ». « Nos amis de la police républicaine ne peuvent pas être dans une logique de créer des infractions. Ce que nous dénonçons, c’est le traitement des cas. On ne peut pas traumatiser et terroriser les populations », a-t-il laissé entendre avant d’inviter le pouvoir à beaucoup plus agir sur la sensibilisation afin de bien mener l’opération. Au cours de cette émission, il a abordé plusieurs autres sujets notamment les mesures sociales en faveur des AME, la relecture du code électoral etc.

Alban TCHALLA