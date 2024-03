Relation entre la politique et la culture: Imelda Bada appelle à une collaboration entre les acteurs culturels et les décideurs politiques

Visits: 0

Dans une entrevue exclusive, Imelda Bada, une figure de la scène culturelle et politique béninoise, évoque la relation étroite entre la politique et la culture. En tant que promotrice culturelle passionnée, Imelda Bada consacre sa vie à la préservation et à la promotion du riche patrimoine culturel béninois. Elle croit fermement au pouvoir de la culture pour unir les communautés, renforcer l’identité nationale et favoriser le développement social et économique. Selon la promotrice du festival Zogben, Imelda Bada, la politique et la culture sont étroitement liées car elles sont toutes deux des expressions de l’identité d’une nation. Elle affirme que les politiques culturelles jouent un rôle crucial dans la construction d’une société harmonieuse et prospère en favorisant la diversité culturelle, en encourageant la créativité et en préservant les traditions ancestrales. Femme politique engagée, Imelda Bada utilise également son influence pour promouvoir la culture au sein des institutions gouvernementales et hors des frontières du Bénin. Elle plaide pour une plus grande reconnaissance de l’importance de la culture dans les politiques publiques et pour un soutien accru aux initiatives culturelles à travers le pays. La promotrice du festival Zogben,Imelda Bada est convaincue que la culture peut être un puissant outil de transformation sociale et politique. Elle appelle à une collaboration étroite entre les acteurs culturels et les décideurs politiques pour construire un avenir meilleur pour tous les citoyens béninois. Dans un pays où la richesse culturelle est immense mais où les défis politiques sont nombreux, Imelda Bada incarne l’espoir d’un avenir où la culture et la politique travaillent main dans la main pour le bien-être de tous.