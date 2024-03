Guichet unique de mobilisation et de sécurisation des recettes : Le président de l’ANCB, Luc Atrokpo satisfait des résultats à Djougou

Visits: 2

Après l’installation par l’ANCB, d’un guichet unique de mobilisation et de sécurisation des recettes à la mairie de Djougou, les résultats séduisent déjà. Et le Président de l’Association nationale des communes du Bénin, Luc Sètondji ATROKPO,s’en réjouit. En effet, en visite à la Mairie de Djougou, il a apprécié les recettes qui ont presque doublé. « Depuis l’installation du Guichet unique, nous sommes passés de 250 millions de recettes non fiscales annuelles à plus de 400 millions et aujourd’hui nous tutoyons les 500 millions » a informé Kader ALASSANE, Régisseur des recettes à la Mairie de Djougou. Plusieurs communes ont bénéficié du projet d’installation par l’ANCB, du guichet unique de mobilisation et de sécurisation des recettes. Il s’agit entre autres communes de Gogounou, Karimama, Boukombé, Tori-Bossito, Nikki, Dassa-Zoumè, Aplahoué, Bassila, Djougou, Lokossa, Akpro-Missereté, Ifangni, Malanville, Matéri, Ouessè, Zè, Bopa et Banikoara.