Célébration de la fête nationale du peuple nippon: Le Japon et le Bénin saluent une coopération fructueuse dans différents domaines

L’Ambassade du Japon près le Bénin a organisé,le jeudi 21 mars 2024, une cérémonie solennelle pour célébrer la Fête nationale du Japon, l’anniversaire de Sa Majesté NARUHITO, l’Empereur du Japon qui a célébré ses 64 ans d’âge, le 23 février dernier. Cette cérémonie a enregistré la présence de plus de 180 invités, parmi lesquels plusieurs personnalités sociopolitiques, culturelles, diplomatiques, etc., de même qu’une forte communauté japonaise résidant au Bénin. Le Gouvernement béninois y était représenté par Martinien AKO, SecrétaireGénéral Adjoint du Ministère des Affaires étrangères. Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, deux importants discours ont marqué l’évènement.

A l’entame de son discours, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Japon en République du Bénin, ICHIJO Motonobu, a remercié tous les invités qui ont honoré de leur présence à cette fête, ainsi que le président Patrice Talon, pour son message de compassion aux sinistrés du séisme de 2024 dans la péninsule de Noto qui est survenu le 1er janvier 2024. Il n’a pas manqué de dresser le bilan des actions menées par son pays au Bénin ces dernières années, notamment dans les domaines de la promotion de la paix et de la sécurité, l’infrastructure, l’amélioration du cadre de vie, l’éducation, la santé, l’agriculture, etc.

« Les relations d’amitié et de coopération entre le Japon et le Bénin restent et demeurent très dynamiques. Cet approfondissement des relations bilatérales s’est concrétisé notamment comme le fruit des actions de coopérations dans plusieurs domaines », a-t-il fait savoir. ICHIJO Motonobu a également remercié le Gouvernement et le peuple du Bénin, pour leurs rôles significatifs dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Pour sa part, le SecrétaireGénéral Adjoint du Ministère des Affaires étrangères, AKO a, au nom du Gouvernement de la République du Bénin, souhaité un joyeux anniversaire à Sa Majesté NARUHITO, l’Empereur du Japon. Il a aussi salué la coopération fructueuse dans différents domaines entre le Japon et le Bénin. Pour lui, le Japon est un partenaire privilégié en raison des grands efforts permanents qu’il déploie pour le bonheur des populations béninoises.

Comme à l’accoutumée, les invités ont découvert l’art et la culture japonaises, à travers l’exposition proposée par l’Ambassade, ainsi que la variété de mets issus de la cuisine japonaise et de boissons saké, alcool à base du riz. Ils ont également eu l’occasion de découvrir les activités des entreprises japonaises installées au Bénin.