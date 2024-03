Enjeux et défis du code électoral: Les leaders BR sensibilisent les militants de la 19è circonscription électorale

Visits: 0

Les leaders BR au contact des militants de Porto-Novo

A la tête d’une forte délégation des leaders du Bloc Républicain, la ministre Adidjatou MATHYS, Vice Présidente chargée de la mobilisation et de la gestion financière du parti Bloc Républicain dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, était le samedi 23 mars 2024, à Porto-Novo. Le but de cette descente est d’aller expliquer les tenants et aboutissants de cette réforme du code électoral et armer les militants de toutes les communes de la 19 circonscription électorale contre toutes les désinformations.

L’espace Éwé Tùtù à Porto-Novo a servi de cadre à l’activité en présence des députés Sofiatou Schanou et Assan Seibou, de Me Jacques Migan, Dr Sofiatou Onifade Baba-Moussa, Timothée F. Gbèdiga et de biens d’autres. À cette rencontre, la ministre Adidjatou MATHYS, Vice-présidente chargée de la mobilisation et de la gestion financière du BR a exposé les nouvelles dispositions introduites dans le code. Il s’agit, à l’en croire, du renforcement des conditions de participation aux élections présidentielles où il faut être parrainé par 15 députés ou maires, d’une nouvelle répartition des sièges au parlement, d’une nouvelle condition d’attribution des sièges dans les conseils communaux et municipaux, ainsi que d’un nouveau mode de désignation des chefs quartier.

Pour elle, il faut « armer les militants contre toutes les désinformations distillées par certains politiciens dans le but de susciter la colère des populations ». Au nom du président du BR, Abdoulaye Bio Tchané, elle a félicité les militants et les a exhortés à plus d’engagement. Pour sa part, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, Assan seibou, communicateur principal de cette rencontre d’échange direct avec la base a décrit le processus qui a conduit à la révision Constitutionnelle ratée ainsi que le code électoral promulgué. Méthodiquement, le député SEIBOU Assan a démontré que le code électoral règle trois types d’élection. « Le nombre de députés a augmenté. Ce qui amène les parrains à 186. Il faut retenir l’ambition du code, c’est de nous coller au président de parti. De ne plus revenir à des petits partis.

Vue partielle des militants mobilisés

Nous avons revu la caution. Avant pour être candidat, il vous faut 50 millions, on a ramené à 25 millions. Pour les communales, nous n’avons rien touché. Pour les législatives, pour qu’un parti soit éligible, il faut qu’il réunit 10% au plan national et 20% par circonscription, mais nous avons dit qu’il peut y avoir accord de gouvernance législative », a expliqué le député SEIBOU Assan, Président du groupe parlementaire Bloc Républicain. A la grande satisfaction des militants de base du parti, il a saisi l’occasion de cette rencontre pour sensibiliser et mobiliser les responsables à la base sur les défis liés à ce code, particulièrement la nécessité de se mettre ensemble pour réunir les 20% du seuil d’éligibilité, détaillé le bâtonnier Migan Jacques. A tour de rôle, les responsables politiques du parti ont défilé pour expliquer à l’assistance tout ce qui est attendu pour une prochaine victoire politique du parti.