Reboisement et don de matériels d’assainissement au CS Lèbou de Ouidah : Soroptimist International Club SIKA-OR joint l’acte à la parole

La présidente du club ici avec l’élève Emmanuella qui a mis le premier plant en terre

Ce que vous devriez savoir : “Qui plante un arbre, ajoute à l’humanité”. “Et qui ajoute à l’humanité n’a pas vécu inutilement”. C’est fort de cela que les membres du Soroptimist International Club Sika-Or Cotonou ont décidé, en prélude de l’édition 2024 de la journée internationale de la forêt, de contribuer au reboisement du Complexe Scolaire Lèbou, à Ouidah. En effet, le mercredi 20 mars, sous la coordination de la présidente, Karine NOUGBODE, les sœurs optimistes réunies au sein du club Sika-Or ont mis en terre plusieurs plants d’arbre. Cette action est doublée de don de matériels d’entretien et d’assainissement. La cérémonie de remise des outils et de la mise en terre des plants d’arbre a été présidée par le conseiller pédagogique et premier adjoint au maire de Ouidah, Mr Alphonse KODO. Il a, au nom des bénéficiaires, salué la vision futuriste dont ont fait preuve la présidente Karine NOUGBODE et ses sœurs en posant cet acte.

Les membres du Soroptimist club Sika-Or ayant pris part à la cérémonie

Ce qu’ils en disent : Pour sa part, le Directeur du groupe A, représentant les Directeurs des deux autres groupes, Mr Sèmiou GAMBA, après avoir souhaité la bienvenue aux membres du club, a félicité l’ensemble des clubs Soroptimist du Bénin pour leurs multiples actions à travers les différentes communes du pays. « Chères braves femmes, vaillantes amazones, votre engagement et votre élan dans la réalisation de différents projets socio communautaires sont la source vive de votre existence », a-t-il souligné avant de remercier pour le choix porté sur ce complexe scolaire. « Le choix porté sur notre école est la preuve, la démonstration vivante de vos nombreuses actions qui apaisent et épanouissent la communauté dont nous sommes les acteurs bénéficiaires. Par l’acte de reboisement que vous portez, les enseignants et écoliers de Lèbou vous assurent des soins et de l’attention qu’ils vont porter à ces plantes afin que dans un futur proche nous puissions nous rendre compte du bonheur de ces arbres dans la vie quotidienne de notre école et de son environnement », a-t-il déclaré. Présent, le président de l’Association des parents d’élèves, Théophile Orou KOTAN a dit toute sa joie et celles des autres parents pour cette action envers l’école. « Nous sommes heureuses d’être venues dans ce complexe scolaire ce jour pour cette action que nous menons dans le cadre de la journée de la forêt. Nous vous avons bien écouté. Cela nous a fait chaud au cœur pour ce plaisir que vous avez de nous recevoir », a lancé la présidente Carine NOUGBODE. Elle a, après avoir écouté les autres besoins, notamment le manque de latrines et de toilettes modernes au niveau de l’école, laissé entendre : « nous avons entendu également vos doléances. Nous ne vous promettons rien. Mais vous pouvez compter sur nous. On verra bien ce qu’on pourrait faire». A sa suite, Annick POGNON, past-president et membre du club, a indiqué qu’elles ont pour vision de se battre pour s’affirmer et montrer que les femmes sont des capables. C’est alors qu’elle a tendu les mains aux femmes membres du personnel enseignant de l’établissement pour leur probable adhésion au club. « Chères sœurs enseignantes, s’il y a des volontaires parmi vous, qu’elles n’hésitent pas à nous rejoindre », a-t-elle lancé avant de revenir sur les détails du lot de matériels offerts. « Nous sommes venues avec ce que vous nous avez demandé. Il s’agit des houes, de 3 poubelles, de 3 brouettes, des pelles, de balais, des arrosoirs pour vous accompagner dans l’assainissement de l’école et ses environs », a-t-elle rappelé. Présente pour accompagner l’initiative des membres du club Sika-Or, la présidente du club Doyen, Madame Emilie BABAGBETO a invité les bénéficiaires à bien prendre soin des plants et aussi des outils offerts. « On compte sur vous pour montrer l’importance de l’arbre aux enfants afin qu’ils en prennent soins. Car, si on plante, il faut surveiller pour éviter que ça meurt », a-t-elle conseillé avant de remercier les membres du club Sika-Or pour leur dévouement et leur engagement.

La photo de famille au terme de la remise du don net

Entre les lignes : Pour stimuler l’entretien des plants, le club a lancé un challenge qui fera primer la meilleure équipe qui se serait bien occupée de son plant à elle confier. A préciser que le Complexe scolaire Lèbou est la première école ouverte par les colons au Bénin (ex Dahomey). Avant son déplacement sur son site actuel, elle était basée dans le village AHOUANDJINOU, où elle s’appelait Ecole primaire mixte d’AHOUANDJIGO.

Anselme HOUENOUKPO