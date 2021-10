Sauvegarde du patrimoine architectural et touristique: L’actualisation du plan directeur engagée pour un Ouidah rayonnant

Tenue en présence du chef de l’Etat Patrice Talon, la rencontre hebdomadaire du conseil des ministres de ce 20 octobre 2021 s’est penchée sur plusieurs questions d’intérêt général. Parmi ces questions figure l’actualisation du plan directeur d’urbanisme de la ville de Ouidah élargie aux zones agglomérées de la commune. En effet, selon le compte rendu du conseil des ministres, le démarrage de ces travaux va permettre de consolider les investissements importants qui ont cours dans la ville en vue d’en faire, à terme, une destination phare du tourisme mémoriel en Afrique, de renforcer son potentiel et de préserver la mémoire de l’esclavage. « L’élaboration de ce document d’urbanisme participe de la mise en place d’une planification urbaine adaptée à la sauvegarde du patrimoine architectural et touristique, aux changements climatiques et aux enjeux socio-économiques locaux » précise le compte rendu du conseil des ministres.

Ainsi, il consistera particulièrement pour le plan directeur d’urbanisme à : élaborer un document de référence opposable aux tiers, qui indique clairement les zones à risques, les zones non constructibles, celles de protection et de sauvegarde du patrimoine ; mettre en place les outils de gestion urbaine et de maîtrise de l’occupation du sol par les différents acteurs ; assurer la prise en charge des risques potentiels et les anticiper ; ajuster les scenarii de développement urbain aux risques climatiques identifiés ; prendre en compte les impacts du changement climatique pour bâtir une stratégie d’adaptation de la ville.

Le conseil des ministres a instruit les ministres concernés afin de prendre les dispositions qu’il convient en vue de la signature du contrat avec le groupement spécialisé retenu et veilleront à sa bonne exécution.

Cette politique de sécurisation et de consolidation des investissements importants qui ont cours dans la ville est la preuve de la volonté du gouvernement du président Patrice Talon à ne laisser aucune place à la médiocrité mais plutôt à faire les choses avec élégance et de finesse.

Yannick SOMALON