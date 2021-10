Déclaration de He. Séibou Assan au sujet de la fusion Udbn- Br: « Cette action fait grandir le BR… »

L’honorable Assan Seibou, Député, membre du parti Bloc Républicain

Reçu dans l’émission Actu matin de la chaîne de télévision privée Canal 3 hier, le Député Séibou Assan, membre du bureau politique du Bloc Républicain a souligné que la mise ensemble du parti Udbn et du parti Bloc Républicain (Br) est une opération qui s’est passée dans de bonnes conditions. A le croire, ces deux formations politiques se sont mises ensemble pour s’unir et devenir plus fortes pour le Bénin. « C’est fait en tenant compte du fait que dans leurs parcours et à l’étape actuelle, les deux partis ont estimé qu’il était utile qu’ils se mettent ensemble pour être meilleurs, pour participer ensemble aux défis politiques qui se posent dans le pays comme une association à but très utile », a-t-il fait savoir, en ajoutant que cette mise ensemble fait grandir le parti Bloc républicain et réduit le nombre de partis sur l’échiquier politique national. Et désormais, les militants de l’Udbn vont adhérer au BR conformément à ses textes, puis seront intégrés dans les structures décentralisées du parti BR. L’objectif visé est de leur permettre d’occuper prochainement des postes dans les instances du parti Bloc républicain à la faveur du prochain congrès ordinaire du parti du cheval cabré. Toutefois, le mariage entre les deux partis politiques n’engendre pas la modification des textes fondamentaux du parti Bloc républicain ni celle de ses organes. Revenant sur les démarches ayant conduit à cette fusion, l’Honorable Séibou Assan a souligné que ce qui s’est passé dans la négociation n’était pas simple. « C’était long mais vraiment intéressant. Entre partis politiques, on cherche souvent des expressions pour ne pas mettre mal à l’aise les militants. Quand on dit fusionner, c’est se mettre ensemble pour créer quelque chose d’améliorant. Dans nos textes, l’adhésion est un acte individuel. C’est pour ça qu’on a opté pour la mise ensemble de l’Udbn et du Br », a clarifié l’invité de Canal 3.

Laurent D. Kossouho