Noelie Yarigo, médaillée de Bronze aux championnats du monde en salle : «Je suis très motivée à aller briser d’autres barrières »

La médaillée de bronze Noelie Yarigo face aux hommes des médias

Après sa participation aux championnats du monde d’Athlétisme en salle soldée par l’obtention de la médaille de bronze, Noélie Yarigo est rentrée au pays. L’Amazone a profité pour animer une conférence de presse le jeudi 21 mars 2024, au siège de la fédération béninoise d’Athlétisme. Avec détermination et envie de progresse, elle veut rester encore sur la piste jusqu’au jour à où ses jambes ne tiendront plus.

Que retenir de la conférence : Avant sa prise de parole, le président de la fédération, Vierin Dégon, tout en la félicitant a souligné que sa réussite est un heureux évènement qui annonce d’autres à venir. « Nous avons les capacités, les moyens nécessaires pour être représentés à des compétitions au niveau africain, mondial et autres », a-t-il informé avant de lancer la séance. Et Répondant aux questions des journalistes, elle a dit sa fierté d’avoir parvenu à accrocher cette médaille de bronze avant de donner des détails sur les défis qui l’attendent. En effet, à Glasgow en Écosse, lors des Championnats du Monde d’Athlétisme en salle, la recordwoman du Bénin sur les 800m a fait confiance à sa détermination. Selon elle, rien ne comptait plus pour chaque fois qu’elle se tenait sur la piste. Et aujourd’hui, elle dit être rentrée avec beaucoup de fierté. «Les critiques m’ont permis de forger mon mental. Elles m’ont rendu plus forte. Je me suis dit qu’il faut que je travaille pour prouver que l’âge n’était qu’un concept et que rien ne pouvait arrêter une femme motivée. Ainsi, j’ai travaillé dure pendant 8ans à la quête de cette médaille. Mais, je n’ai jamais abandonné. Je sais ce que j’avais dans les jambes. Je suis allée vraiment chercher cette médaille parce qu’elle comptait vraiment pour moi », a commencé la spécialiste du 800m qui enchaine «en allant à cette compétition, je savais que j’étais en forme. Au 800m, on ne peut jamais prédire ce qui peut arriver. Mon objectif était de passer le maximum de tour pour arriver à la finale. Car, je savais que si j’arrivais à la finale, j’allais tout donner pour aller chercher cette médaille ». La médaille de bronze désormais au cou, Noelie, 16e au plan mondial, est qualifiée pour les jeux Olympiques de Paris 2024. Une compétition pour laquelle elle nourrit également des ambitions. Et cela l’amène à intensifier sa préparation. Pour cela, elle informe qu’après Cotonou, elle part en stage d’un mois à Sera Nevada qui est en altitude (3200 m de hauteur). «C’est un peu comme si on était au Kenya. Je mettrai toutes les chances de mon côté pour pouvoir être en forme pour les JO », a-t-elle précisé tout en restant engager pour défendre les couleurs de son pays. « Je ne pense pas m’arrêter maintenant. Avec cette médaille, je pense que c’est le début d’une nouvelle aventure. Je suis très motivée à aller briser d’autres barrières. Je veux me concentrer sur ma préparation des jeux olympiques », a-t-il fait savoir.

Les JO dans le viseur : De son entraineur, elle a dit qu’il n’est pas que son coach. « J’ai toujours cru en mon coach. Il est tout pour moi aujourd’hui. Il est comme mon psychologue, un frère, un père. Le premier jour quand j’ai demandé à rejoindre son groupe, je lui ai posé la question de savoir si je pouvais encore progresser. Il m’a regardé et il a souri. Il a sorti un gros livre avec plein d’exemples de filles plus âgées que moi qui avaient réalisé des performances incroyables. Il m’a ensuite dit, cela ne va pas être facile. Mais si tu es motivée, ça peut aller. Et chaque fois, il n’a cessé de me motiver. Cela m’a permis de changer mon mental et de savoir que je pouvais affronter toutes les autres. Avec lui, l’adaptation a été vraiment simple. Il a réussi à m’amener à mon meilleur niveau la première année. La deuxième année j’ai explosé mon record et aujourd’hui, vous voyez le résultat…la belle médaille », a-t-elle raconté toute heureuse. A l’endroit de la jeune génération, elle conseille qu’il n’y a que le destin de chacun qui puisse juger de son incapacité. « Si vous êtes vraiment motivés, vous pouvez y arriver. Vous allez tomber plusieurs fois. Mais n’abandonnez jamais. Relevez-vous toujours et poursuivez dans le travail acharné. Ça paiera un jour. Car, il y a vraiment d’athlètes ici au pays qui peuvent assurer la relève. Mais, il faut leur donner du temps, être patient derrière elles. Parce qu’on ne fait pas un champion en un ou deux ans. C’est un long processus », a précisé celle qui annonce qu’elle « sera fière de voir » ses jeunes sœurs lui emboiter les pas. Entre les lignes : Pour finir, elle a salué le travail qu’abat la fédération aux côtés des athlètes chaque jour. Elle a également fait une mention à l’endroit de l’armée qui a fait d’elle « une guerrière ». « Je tiens à remercier vraiment ma hiérarchie qui m’a permis de sortir me mettre dans un cadre favorable pour mieux m’entrainer », a-t-elle conclu.

Anselme HOUENOUKPO