60ème biennale internationale d’art de Venise: Six mois d’exposition pour valoriser l’art contemporain béninois

Le Bénin participe du 20 avril au 24 novembre 2024 à la 60ème biennale internationale d’art de Venise en Italie. A la faveur d’une conférence de presse tenue le jeudi 21 mars 2024, au ministère du tourisme de la culture et des arts, le ministre Jean-Michel Abimbolaa présenté la cohérence de cette participation du Bénin avec la politique publique culturelle, les artistes conviés et la programmation.

Ce que vous devriez savoir :Intitulé «EverythingPrecious Is Fragile», (toute chose précieuse est fragile), le pavillon du Bénin à Venise explore la riche histoire du Bénin à travers les thèmes de la traite négrière, de la figure de l’Amazone, de la spiritualité et de la religion Vodun.A travers cette exposition, c’est l’ensemble du narratif sur le pays, son histoire, sa culture, son mode de vie et la place de la femme symbolisée par la figure de l’amazone et du Guèlèdè qui sera dévoilé. Selon le ministre Jean-Michel Abimbola, la participation du Bénin à la Biennale de Venise est motivée par la politique culturelle mise en place par le Gouvernement depuis 2016, et qui vise à faire de la culture le deuxième pilier de développement du pays, après l’agriculture. Cette participation du Bénin à ce carrefour mondial de révélation de l’art contemporain est aussi une débouchée de la vision du gouvernement qui est de faire de la création artistique, un levier de rayonnement et surtout, positionner le Bénin comme un épicentre de l’éclosion d’industries culturelles et créatives. « Avec cette participation et dans la perspective de la mise en service des équipements culturels, nous réussirons :à valoriser l’art contemporain béninois pour son rayonnement à l’international ;à faire du Bénin, une porte d’entrée en Afrique pour les collectionneurs et les professionnels du monde de l’art ;à renforcer l’attractivité de l’art Béninois et par extension la mobilisation des investisseurs et des professionnels autour de la chaîne des valeurs de l’économie artistique au Bénin », a fait savoir le ministre.

Quid des artistes sélectionnés et la programmation : Pour une bonne exposition des valeurs qui caractérisent le Bénin, une équipe curatoriale, a été créée et est composée du commissaire d’exposition AzuNwagbogu, de la curatrice Yassine Lassissi, et du scénographe Franck Houndégla. C’est cette équipe qui a procédé à la sélection des quatre créateurs à savoir Chloé Quenum, Moufouli Bello, IsholaAkpo et Romuald Hazoumè. Emmenés par AzuNwagbogu, ils tâcheront de raconter une histoire du féminisme africain et singulièrement béninois à Venise en Italie. Ainsi, l’exposition se tiendra du 20 avril au 24 novembre 2024 avec le pavillon du Bénin qui se situe à l’Artiglierie, dans l’Arsenale et occupe une surface de 320m2. La pré-ouverture se fera les 17, 18 et 19 avril 2024 ; avec le vernissage qui sera fait le 18 avril 2024. Le pavillon béninois est ouvert au public du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 et des ouvertures exceptionnelles les lundi 22 avril et lundi 18 novembre 2024.

Entre les lignes : Le pavillon, une première dans l’histoire artistique du Bénin, ambitionne ainsi d’être l’une des attractions de cette Biennale 2024. C’est pourquoi, 1,2 milliards de Fcfa a été mobilisé dont 600 millions du budget national pour soutenir l’organisation de cette exposition. Il faut noter que cette participation marque l’engagement du Bénin à promouvoir activement sa scène artistique et culturelle, et qui s’inscrit dans le cadre de la restitution, en 2021, de 26 Trésors Royaux spoliés lors de la conquête coloniale du Royaume du Danxomè par la France. L’exposition “Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la Restitution à la Révélation” qui s’en est suivie à Cotonou et dont le volet contemporain poursuit son itinérance dans plusieurs pays du monde, a préparé le terrain pour la présence du Bénin à la Biennale de Venise.