Championnats du monde d’athlétisme en salle: Noélie Yarigo décroche une historique médaille en bronze à Glasgow pour le Bénin

Visits: 8

Noelie YARIGO en pleine course à Glasgow

C’est historique! Yarigo Noélie a remporté la médaille de bronze aux Championnats du Monde d’athlétisme en salle à Glasgow. En finale, la Béninoise a réalisé le 3e meilleur chrono (2’03”15) sur les deux tours de piste. Elle est arrivée derrière la Britannique Jemma Reekie (2’02”72) et le l’Éthiopienne Tsige Duguma qui a terminé championne du monde en 2’01”90. C’est donc un dimanche 3 mars à mémoriser pour la famille de l’athlétisme béninois qui voit une de ses athlètes performer encore aussi bien, malgré l’âge. Car, Noélie Yarigo qui détient un record personnel et national de 2’01”01 est âgée de 35 ans. Ce qui rend encore plus hors norme cette performance qu’elle vient de réaliser à ce rendez-vous de Glasgow.

Annoncée partir pour révéler le Bénin lors de ces championnats, la demi-finaliste (avec une prestigieuse 5e place sur l’étape) aux jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016, le fait d’une bonne manière. Elle honore ainsi le pays et surtout la Fédération d’Athlétisme ainsi que le Gouvernement béninois qui met de plus en plus de moyens à la disposition des fédérations pour former les talents.

Anselme HOUENOUKPO