Distinction dans l’ordre national du Bénin: Le prof. Azizou Chabi Imorou élevé au grade de Chevalier

Admis au grade de chevalier dans l’ordre national du Bénin (ONB), le professeur, Maitre de Conférences en sociologie politique des universités du CAMES et ancien ambassadeur, Docteur AzizouChabiImorou a reçu l’insigne de son grade de Chevalier. C’est le Vice-grand Chancelier de l’Ordre national, Dr FalilouAdissaAkadiriqui a présidé la cérémonie officielle de sa distinction ce jeudi 21 mars 2024, dans la salle de conférence de la tour administrative du Ministère du Travail et de la fonction publique, en présence des parents et amis dont l’ancien ministre des affaires étrangères et député à l’Assemblée nationale, Nassirou Bako-Arifari.

Pour les loyaux services rendus à la nation et le travail bien fait, le Docteur (MC)AzizouChabiImorou a été décoré dans l’ordre national du Bénin au grade de Chevalier. La cérémonie du port d’insigne a réuni plusieurs autres récipiendaires. En arborant les lauréats de l’insigne de leurs grades respectifs, le Vice-grand Chancelier de l’Ordre national, Dr FalilouAdissaAkadiri a indiqué, au nom du président de la République, grand maitre de l’ordre, les raisons qui ont prévalu à l’élévation de chacun d’eux. Selon lui, le professeur, Maitre de Conférences en sociologie politique des universités du CAMES et ancien ambassadeur, Docteur AzizouChabiImorou admis au grade de Chevalier a émerveillé par son mérite et son travail acharné.Né le 31 juillet 1977 à Parakou, l’ancien ambassadeur Dr AzizouChabiImorou est depuis janvier 2023, Coordonnateur du projet Renforcer un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre des conflits électoraux. Consultant et expert rédacteur dans divers niveaux de la vie sociaux politico-économiques du Bénin, il a suffisamment fait ses preuves au plan national comme à l’international. Maître de Conférences des universités du CAMES et ancien Chef de département de Sociologie-Anthropologie, ses collègues le décrivent comme un enseignant compétent, rassembleur, intègre dont l’arrivée a permis de pacifier la collaboration entre collègues et surtout de restaurer l’image dudit département.

Dr AzizouChabiImoroua intégré le 05 juillet 2012 le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur (MAEIAFBE) en tant que Directeur de l’Informatique, du Pré-archivage et de la Documentation Diplomatique (DIPDD). Cumulativement avec ses fonctions de Directeur informatique ChabiImorou a été nommé Directeur par intérim des Pays du Golfe et de l’Organisation de la Coopération Islamique (DPGOCI). C’est à ce poste qu’il se fait distinguer par ses talents de diplomate en participant à plusieurs rencontres internationales et à des visites d’Etat dans les pays du Golfe (Qatar, Koweit, Arabie Saoudite, Iran, etc.) dont il était en charge du dossier au Ministère des Affaires Etrangères. Il a travaillé aux côtés du ministre Nassirou Bako-Arifari pour l’obtention du financement et de la construction de l’Amphi IRAN sur le campus d’Abomey-Calavi. En janvier 2015, il se voit confier la plus haute fonction diplomatique du pays à l’étranger à travers sa nomination en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République Islamique d’Iran avec résidence à Téhéran. Durant cette haute mission diplomatique, il travaillera ardemment pour renforcer les liens de coopération entre le Bénin et ce pays sous sanction internationale. Il est auteur d’une trentaine d’articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales et a produit de nombreux rapports de recherche et des monographies de terrain. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de recherches-actions, il a été nommé coordonnateur de deux importants projets financés par l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin, notamment le Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en politique (PRLFP) lancé en février 2022 par la Vice-Présidente de la République et le programme Renforcement et Appui pour des Partis Politiques inclusifs et Démocratiques (RAPPID) qui a démarré ses activités en avril 2022.

Ces deux projets visent à accompagner le Gouvernement dans ses efforts de consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance (pilier 1 du PAG).En guise de reconnaissance pour son engagement et dévouement au travail, la nation lui fait l’honneur de l’élever au grade de Chancelier de l’ordre national du Bénin. Heureux de recevoir cette reconnaissance, le Dr (MC) AzizouChabiImorou a exprimé ses gratitudes au Chef de l’Etat Patrice Talon, à sa ministre de tutelle, Eléonore YayiLadékan et ses collègues du Bénin et de l’étranger. Il a saisi l’occasion pour exhorter les jeunes à donner le meilleur d’eux-mêmes quel que soit les positions qu’ils occupent parce que la nation est toujours reconnaissante. Pour lui, tout ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait. « Merci à toutes et à tous pour vos mots de remerciements. Ce mérite est aussi le vôtre, car dans ce parcours au service de la République, vous êtes nombreux ici à être des soutiens, des complices et parfois même de sympathiques compagnons d’infortune. Merci aux aînés qui m’ont précédé dans l’élévation dans différents grades de l’ordre national du Benin.

Aujourd’hui je savoure humblement cette reconnaissance avec la conviction que, les efforts de beaucoup d’autres enseignants seront bientôt récompensés. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse abondamment ! », a-t-il fait savoir. Il faut dire qu’ils sont plusieurs cadres et personnalités qui ont été reçus dans divers ordres nationaux au cours de cette cérémonie. Au nom de tous les récipiendaires, Constant Godjo a remercié le Chef de l’Etat, Patrice Talon et leurs différents ministres de tutelle. Il a pris l’engagement de toujours continuer de servir le bon exemple.