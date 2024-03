Suite à la décision de conformité prononcée par la Cour: Les nouveautés de la  loi : Talon et Yayi exclus du poste de vice-président

Visits: 5

Talon-Boni Yayi à l’occasion de la rencontre avec Les Démocrates au palais de la présidence

Promulguée le lundi 18 mars dernier par le président de la République Patrice Talon, la loi N°224-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral comporte plusieurs grandes nouveautés qui régentent autrement le système électoral au Bénin. Ainsi par exemple, en son article 40 nouveau, la loi stipule que la déclaration de candidature est présentée : soixante jours (60) avant la date du scrutin pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; soixante-quinze jours (75) avant la date du scrutin pour l’élection des conseillers communaux et cent quatre-vingt jours avant la date du scrutin pour l’élection du duo du président de la République et du vice-président de la République. L’article 132 nouveau, par ailleurs donne des précisions de taille qu’il faut désormais prendre en compte en ce qui concerne les critères de candidature au poste de président de la République et du vice-président de la République. On y lit entre autres, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ; a été élu deux fois au poste de président de la République ou vice-président de la République, s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins quinze pour cent(15%) de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins trois cinquième (3/5= des circonscriptions électorales législatives ; un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel, il a été élu ; toutefois en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome , le député ou le maire parrain peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord. L’article 149 nouveau aussi a corsé le seuil d’éligibilité qui passe de 10% au plan national à 20% par circonscription électorale.

Christian T.