Soutenance de mémoire au CIFRED à l’UAC: Cyriaque Baruc Agbo décroche son Master en Gestion de l’Environnement

Cyriaque Yisévivi Baruc Agbo présente les résultats de son travail de recherche

Mention très bien avec la note de 17 sur 20. C’est le délibéré qui a sanctionné, le samedi 16 mars 2024, la soutenance de mémoire de master de Cyriaque Yisévivi Baruc Agbo dans la spécialité : Gestion de l’Environnement et du Développement Durable. Le mémoire a été soutenu au Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable (CIFRED) de l’UAC, sur le thème : « Contribution de la société de gestion des déchets et de la salubrité du grand Nokoué (SGDS-GN) à l’assainissement dans la commune d’Abomey-Calavi ». Après avoir exposé les résultats auxquels il a abouti, l’impétrant a défendu son sujet qui est d’une importance capitale selon le jury présidé par le Dr Abdoulaye Benon Monra (MC). Pour mener cette recherche, Cyriaque Yisévivi Baruc Agbo est parti du constat que la préservation de l’environnement est devenue une préoccupation majeure à l’échelle mondiale. Et les politiques environnementales en matière de gestion des déchets deviennent de plus en plus importantes. La commune d’Abomey-Calavi ne fait pas exception à cette problématique environnementale. Dans cette commune, un réel problème se pose face à la gestion des déchets solides et ménagers. C’est dans ce cadre que l’Etat a mis en place une politique qui a abouti à la création de la société de gestion des déchets et de la salubrité du grand Nokoué (SGDS-GN) qui englobe la commune d’Abomey-Calavi. Après quelques années de mise en œuvre de cette politique, le travail de l’impétrant a consisté à analyser les facteurs sociaux de la contribution de ladite société à l’assainissement de la commune d’Abomey-Calavi.

Les membres du jury

Alors que l’augmentation continue de ces déchets rend la gestion complexe pour les municipalités ainsi que les PME, Cyriaque Yisévivi Baruc Agbo a souligné que la mise à l’écart des moyens et instruments traditionnels utilisés, la volonté politique du pouvoir central de modernisé les villes, la rupture des contrats avec les PME qui s’en chargeaient et biens d’autres permettent aujourd’hui d’aboutir concrètement aux résultats des actions. Au nombre de ces résultats, l’assainissement de la ville dont la SGDS-GN y participe à travers la gestion efficiente d’une gestion durable des déchets à Abomey-Calavi. A la suite de sa présentation et après avoir apporté des réponses aux préoccupations du jury, son document a été accepté. Selon le président du jury, Dr Abdoulaye Benon Monra (MC), « le sujet traité est pertinent et d’actualité. Le candidat a adopté une bonne méthodologie et les résultats obtenus sont exploitables ». Il faut préciser que le jury ayant évalué son travail est composé du Dr Abdoulaye Benon Monra (MC), président du jury ; du Dr Abdoulaye Gafarou (MC), examinateur et du Dr Moussa Wari Aboubakar (MA), rapporteur.