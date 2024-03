Romulus BIOKOU à propos des nouvelles dispositions du Code électoral: « C’est le renforcement de nos ensembles politiques d’envergure »

Visits: 5

Romulus BIOKOU, Conseiller municipal du Bloc Républicain

Suite à la déclaration de conformité prononcée par la Cour constitutionnelle, le président Patrice Talon a promulgué la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin. La promulgation de cette loi vient ainsi marquer une avancée significative pour la réforme du système partisan. Selon le Conseiller municipal du Bloc Républicain à Porto-Novo, Romulus BIOKOU, les acteurs politiques doivent faire de sorte que le dernier des Béninois s’approprie ce code électoral modifié. « Le code électoral modifié et promulgué, c’est le renforcement de nos ensembles politiques d’envergure. Le peuple doit s’en approprier car il relève notre nation dans le concert des grandes démocraties de ce monde », a-t-il écrit dans ses publications sur les canaux digitaux. Pour lui, le peuple doit savoir que le pays avance en consolidant les bases cardinales d’une grande et forte démocratie. Et la réforme du système partisan, précise-t-il, reste un maillon fort du maintien de cette base. Le Conseiller Romulus BIOKOU exprime sa reconnaissance au pouvoir de la Rupture et à son chef, le président Patrice Talon pour sa vision et ses ambitions pour le pays. « Dorénavant nous ne voulons plus reculer. L’alternance en 2026 Oui, mais pour déconstruire nos acquis, Non », lit-on dans la publication.