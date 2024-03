Bitumage de la route Penessoulou-Alédjo-Sèmèrè: Les populations très reconnaissantes envers Talon et Bio Tchané

Visits: 8

Le gouvernement du Président Talon a décidé lors de son dernier conseil des ministres, d’inscrire la réalisation de la route PenessoulouAlédjoSemere avec la bretelle AlédjoAkaradè Frontière Togo au titre des routes qui seront bitumées très prochainement. Ainsi, dans le cadre de la phase 2 du projet asphaltage, la route Penessoulou-Alédjo-Sèmèrè avec la bretelle AlédjoAkaradè Frontière Togo seront bitumées. Cette décision résonne dans la commune de Bassila comme une excellente nouvelle de libération des populations. Car, la réalisation de cette infrastructure vient boucler les 50 km de cette voie appelée route de la paix. La réalisation de cet important projet routier qui vient d’être annoncée est surtout le fruit du dynamisme du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et du pragmatisme du président Talon qui concrétise ainsi une vielle promesse faite aux populations.

Dès l’annonce de la réalisation de ces voies, le Maire de Bassila Dr TassouZakari a rencontré le mardi 19 mars 2024, les populations des arrondissements de Penessoulou et d’Alédjo pour leur apporter la bonne nouvelle. Pour la circonstance, il était accompagné du Maire de Ouaké Dramane Ouolou, du deuxième Adjoint au Maire de Bassila, des chefs d’arrondissement de Penessoulou et d’Alédjo, de l’ancien deuxième adjoint au maire de Ouaké. Venues massivement à la rencontre des autorités locales, les populations de Penessoulou, Penelan, Nioro, Partago, Alédjo et Akaradè ont accueilli avec joie et allégresse la nouvelle. Elles ont exprimé leur satisfaction à l’endroit du Chef de l’État, Patrice Talon dont la promesse de construire la route de la paix est en passe de se réaliser. Les remerciements et encouragements ont été adressés au président du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, fils du milieu qui œuvre constamment aux côtés du Chef de l’État à la réalisation du projet.