Dynamisme et performance des MPME en Afrique: La Holding Bourjon Investment lance le CobiScore

Visits: 0

Narcisse Zolla, PDG de la Holding Bourjon Investment lors de la présentation de CobiScore

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a servi de cadre le mardi 19 mars 2024, à la présentation d’un outil de performance pour une meilleure durabilité des entreprises au Bénin et en l’Afrique: le CobiScore.

De quoi s’agit-il : En Afrique, le taux élevé de la mortalité des jeunes entreprises qui constitue une entorse à leur contribution au PIB de leur pays respectif, relève surtout de la qualité de leurs performances. Et c’est pour assurer une meilleure durabilité aux jeunes entreprises africaines qu’à été conçue une plateforme de suivi dynamique de ces MPME. Le CobiScore, une conception du Holding Bourjon Investment piloté par Narcisse Zolla, PDG de la Holding Bourjon Investment, est une plateforme qui offre des outils et fonctionnalités permettant aux entreprises africaines de surveiller, d’analyser et d’améliorer leurs performances opérationnelles, financières et stratégiques. Dans ce même ordre, cet outil a également pour but d’organiser, présenter et piloter les indicateurs de mesure de la performance générale et spécifique des MPME à travers une démarche dynamique et donc comparative. Face aux chefs d’entreprises, experts en développement et autres acteurs de la chaîne des entreprises présents à la cérémonie de présentation de cet outil, Narcisse Zolla a expliqué que cette plateforme dispose d’un panel de 200 indicateurs possibles et 6000 conseils au profit des entreprises africaines. Il répond entre autres aux problèmes de l’entrepreneuriat africain et renseigne sur la précision d’un indicateur dans le temps. Grâce a Cobi, un chef d’entreprise peut bénéficier de conseils à partir des indicateurs ayant atteint moins de 50% de ses objectifs. Sur un autre angle, les services qu’offrent cette plateforme englobent également d’autres aspects liés à la bonne gestion de l’entreprise notamment, les questions de gestion logistique, de gestion du personnel et autres. Il permet de mesurer et suivre la trajectoire de l’entreprise vers l’atteinte des objectifs définis, faciliter la communication de la stratégie et sa déclinaison pour tous les services, favoriser la maîtrise durable des données des PME, en vue d’une diminution du taux de mortalité des entreprises”, a-t-il précisé.

Les acteurs à la cérémonie de présentation de CobiScore

Quid de la fiabilité de CobiScore : Cette plateforme de mesure des performances pour une meilleure durabilité des entreprises africaines est bénéfique à 4 types d’acteurs: les chefs d’entreprises, les actionnaires pour faciliter les prises de décisions d’investissement, les partenaires techniques, les partenaires financiers. Grâce à sa résilience, le système retrace toutes les incohérences et mauvaises informations qui ne concordent pas aux performances réalisées par l’entreprise. Des efforts sont également en mesure d’être consentis pour assurer une meilleure résilience au système. “Nous faisons une réflexion pour une insertion de l’intelligence artificielle pour plus de surveillance dans le système”, a rassuré le PDG Narcisse Zolla.