Promotion de la culture béninoise à l’étranger: Imelda Bada échange avec le président du CBF, Jean-Charles Ahomadégbé

Dans le cadre des préparatifs de la 4è édition du Festival International Zogben, la présidente de l’association Partage Diaspora Béninoise, Imelda BADA, a tenu une séance par visioconférence avec le président du Conseil des Béninois de France (CBF), Jean-Charles AHOMADÉGBÉ. Cette rencontre virtuelle a eu lieu le dimanche 17 mars 2024 et augure d’un lendemain prometteur pour la promotion de la culture béninoise à l’étranger. A cette occasion, la présidente Imelda BADA a présenté en détail le Festival International Zogben et ses aspirations pour renforcer les liens avec la diaspora béninoise en France. La réunion a été l’occasion de discuter des opportunités de collaboration à travers le Festival International Zogben entre l’Association Partage Diaspora Béninoise et le CBF, ainsi que des moyens de promotion de la richesse du patrimoine culturel béninois sur le sol français. Elle marque le début d’une nouvelle ère de partenariat et de collaboration entre les membres de la diaspora béninoise, démontrant l’engagement commun en faveur de la promotion de la culture béninoise en France. Une prochaine rencontre a été annoncée le dimanche 24 mars 2024 avec l’Association des Béninois de Reims.