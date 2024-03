Clarifications de Wilfried Léandre Houngbédji: « Le gouvernement n’a  homologué aucun type de casque »

Visits: 0

Depuis le 1er mars dernier, la police républicaine a lancé la campagne de répression aux infractions au code de la route et infractions connexes dont le port obligatoire de casque à tout usager. En effet, il arrive que la police arrête les usagers pour des casques non commodes. « Au jour d’aujourd’hui, le gouvernement n’a pas pris un acte pour homologuer un certain type de casques. Tous ceux qui ont fait l’effort d’acheter leur casque et qui portent normalement, ils sont dans la réglementation », a fait savoir Wilfried Houngbédji lors de sa rencontre avec la presse le vendredi 15 mars 2024. Mais, il a exposé les motifs qui justifient cette opération de répression. « Les accidents de la route dans notre pays chaque année tuent plus de 700 Béninois, dépenses imprévues, avenirs compromis parfois pour la femme, pour le conjoint survivant comme pour les enfants parce qu’on n’a pas mis son casque, parce qu’on n’a pas mis sa ceinture sous prétexte que le casque est cher. Oui, le casque est cher mais il n’est pas plus cher que nos vies », a-t-il dit. Par ailleurs, il appelle à une prise de conscience collective de la nécessité de respecter les règles de circulation pour protéger la vie et l’intégrité des usagers de la route.