Elue présidente de la Haute Cour de Justice: Dandi Gnamou reçue en audience par Vlavonou

Dandi GNAMOU reçue par le président VLAVONOU

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU a reçu le lundi 18 mars 2024 au palais des Gouverneurs à Porto-Novo, le Professeur Dandi GNAMOU, présidente de la Haute Cour de Justice. Cette audience s’inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les responsables des institutions. Occasion pour elle de remercier la représentation nationale à travers son président pour l’avoir envoyé à la Cour constitutionnelle. Ce qui lui a permis d’être aujourd’hui présidente de la Haute Cour de Justice. « C’est une visite qui me permet de rencontrer le président de l’Assemblée nationale en tant que l’une des grandes personnalités de l’État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la Haute Cour de Justice, c’est parce-que je suis à la Cour constitutionnelle et que j’ai été proposée à la Cour constitutionnelle par le bureau de l’Assemblée nationale », a-t-elle déclaré à la presse à la fin de l’audience. Pour le Professeur Dandi GNAMOU, la Haute Cour de Justice ne fonctionne pas sans l’Assemblée nationale. C’est l’Assemblée nationale, dit-elle, qui vote l’acte de poursuite, c’est toujours elle qui vote l’acte d’accusation. « Il est impossible pour la Haute Cour de Justice d’avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Aussi, vous aurez remarqué que dans la Haute Cour de Justice, vous avez six (6) députés qui sont des députés juges. Bien évidemment dans cette posture, ils ne sont plus députés mais des juges et donc des personnes impartiales. C’est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante », précise l’hôte du président de l’Assemblée nationale. Elle rappelle que son institution juge les membres de l’exécutif et donc des personnes qui occupent des fonctions éminemment essentielles dans l’Etat. « Il est donc important qu’il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont les jugés. Je sors de cette rencontre assez confiante du soutien que nous offre le président de l’Assemblée nationale. C’est pour moi un grand honneur et en même temps une responsabilité », a-t-elle ajouté.