Secteur éducatif: La prospérité partagée sous Talon s’exprime : les AME soulagés avec une kyrielle de mesures  

Conformément à sa volonté d’améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30.000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le Gouvernement a décidé d’octroyer de nouveaux avantages à leur profit. La décision a été prise en Conseil des ministres du lundi 18 mars 2024. Ainsi, il s’agit entre autres de l’extension à douze mois de la prise en charge de leur rémunération, à compter de cette année scolaire ; d’une assurance-maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires ; d’un congé de maternité pour les AME de sexe féminin et de l’institution d’une prime d’engagement pour service d’intérêt national d’un montant de 20.000 FCFA par mois et par AME, à compter du mois de mars 2024. Aussi, il a été décidé qu’à l’instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l’Etat, les enfants des AME bénéficient de la gratuité des frais de scolarité. Tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s’étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d’absence au poste pour fait de grève, et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. Il est à préciser que mis à part le bénéfice de l’assurance-maladie et l’exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de FCFA à la charge du budget national.