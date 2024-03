Nouveau code électoral: L’he Casimir Sossou dévoile les subtilités des amendements apportés

Visits: 4

Reçu sur l’émission ‘’Le Grand oral’’ du groupe de presse “Le béninois libéré”, le député Casimir Sossou, a réagi sur la qualité du nouveau code électoral adopté la semaine écoulée. Selon lui, le code tel que voté n’est ni « crisogène » ni exclusif. « Le code amendé n’est en rien exclusif. Cela permet aux partis simplement de se renforcer, ceux qui entre temps surfent sur leur fief ou certaines zones du pays pour avoir des élus, de considérer désormais toute l’étendue du territoire national. C’est ce que ce code a de spécial », a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne les 20 % de suffrage qui doivent valablement être exprimés dans chacune des 24 circonscriptions pour être éligible à l’attribution des sièges, il faut comprendre selon l’honorable Casimir Sossou qu’il s’agit du livre 4 du Code qui parle des règles particulières de l’élection des membres de l’Assemblée nationale. A le croire, l’opinion confond les 20 % pensant que c’est applicable aux trois élections, ce qui n’est pas le cas. « Les 20 % ne sont pas applicables aux trois élections. Ils ne sont pas applicables à l’élection présidentielle ni aux élections communales. Il faut bien comprendre qu’il s’agit des élections législatives », dit-il. D’ailleurs, selon ses explications, depuis 1990, la loi a déjà prévu pour présenter une liste aux élections législatives il faut pourvoir de candidats dans les 24 circonscriptions électorales législatives. La vision poursuivie selon lui est d’assurer que les partis politiques couvrent l’ensemble du territoire national. Toutefois, le vice-président de la commission de la loi à l’Assemblée nationale, souligne que cette loi n’est en défaveur de quelconque parti politique, ni pour le Bloc Républicain, ni pour Les Démocrates ou même l’UPR. Malgré les différentes polémiques autour de cette loi, le député rassure que ce nouveau code est doté de plusieurs avantages notamment pour le peuple. « L’avantage par rapport à ce code, c’est que les Béninois auront maintenant le temps de connaître chaque duo de candidat à l’élection présidentielle, six mois avant le premier tour du scrutin et ça c’est de l’innovation », a fait savoir Casimir Soussou. Un autre avantage du code, c’est l’abolition de la candidature indépendante. Selon le député, si les candidatures indépendantes étaient autorisées dans le code pour permettre à chaque député ou candidat d’aller en tant qu’individu, il serait libre de parrainer qu’il veut, quand il veut et comme il veut parce qu’il a été élu unilatéralement. Mais il s’agit ici, selon le député, de scrutin de liste c’est-à-dire l’emblème du parti, ce qui fait que les députés ou maires seront capables de parrainer à trois conditions. « On dit ne peut parrainer que le candidat membre de son parti ou désigné par son parti ou un candidat désigné par un parti avec lequel le parti de l’élu est en accord de gouvernance, c’est trois hypothèses et on précise que c’est les élus actuels 9e législature pour les députés et les maires élus et les maires issus des élections de 2020 qui accordent le parrainage pour l’élection de 2026. C‘est clair que il y a plus amalgame autour de qui va parrainer », a-t-il expliqué.