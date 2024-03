Mobilisation politique de contestation suite au vote du code électoral: L’opposition s’unit contre le code, la mouvance  dénonce la «mauvaise foi »

Visits: 23

Une sortie médiatique pas des moindres est annoncée pour ce mercredi 13 mars dans l’après-midi à Cotonou. Il s’agit d’une conférence de presse inédite, qui sera co-animée par toutes les forces composantes de l’opposition béninoise. Le parti Les Démocrates (LD), FCBE, NFN, MPL, GSR ainsi que plusieurs acteurs de la société civile seront face aux hommes des médias pour une déclaration officielle à la suite de l’adoption du code électoral modifié par l’Assemblée Nationale. Selon des indiscrétions, les partis de l’opposition afficheront clairement et à la face du monde, leur désapprobation contre les nouvelles dispositions contenues dans le code électoral, qu’ils qualifient d’ « exclusives » et « iniques ». Ils ne manqueront pas non plus de lancer un appel aux sept sages de la Cour constitutionnelle qui détiennent depuis peu entre les mains, le sort de ce code modifié. Rappelons entre autres, qu’au nombre des nouvelles dispositions, le seuil des suffrages à atteindre pour lever un siège électoral dans une circonscription électorale est fixé à 20% contre les 10% retenus précédemment au plan national pour le même objectif. Aussi, le pourcentage pour l’attribution des parrainages en ce qui concerne les candidatures à la présidentielle passe désormais de 10 à 15%.

Christian TCHANOU