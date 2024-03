JIF 2024: Le président Bio Tchané honore les femmes Républicaines

Visits: 7

De quoi s’agit-il : Les femmes du parti Bloc Républicain réunies au sein de l’Organisation des femmes républicaines (Ofr) se sont retrouvées le samedi 09 mars 2024 à l’Hôtel Novela Planète de Houinmè à Porto-Novo, pour célébrer la Journée Internationale de la Femme. Cette célébration a été présidée par le président du parti Abdoulaye Bio Tchané sans oublier la présence d’une très forte délégation des membres du parti. C’est une tradition qui vise à soutenir l’action de ces femmes et redynamiser cette organisation pour la mettre efficacement en ordre de bataille. Les participantes à cette célébration ont été entretenues sur le thème : « Élever leur voix, influencer le changement, les femmes républicaines se mobilisent ». Ainsi, diverses communications ont rehaussé d’une part l’image de cet événement en vue d’accélérer le rythme vers une société où les femmes sont pleinement intégrées, respectées et valorisées.

Que disent-ils : Au cours de la cérémonie, la coordinatrice nationale de l’Ofr, AlimatouBadarou, a réitéré l’engagement des femmes à poursuivre et à consolider les réflexions antérieures menées sur leur contribution en tant que femmes politiques. Pour AdidjatouMathys, Vice-Présidente du parti, au-delà de l’aspect festif et de réjouissance de cette célébration, elle va permettre non seulement de passer en revue toutes les actions et initiatives menées par le parti pour la promotion des femmes mais aussi se relancer pour de nouvelles perspectives. « Nous sommes là pour trouver une solution », a-t-elle ajouté. Connu pour son engagement indéfectible pour la promotion des droits de femmes, le président Bio Tchané a passé en revue les différentes activités menées au sein du parti et dans le gouvernement pour la promotion des femmes avant de réaffirmer du parti à soutenir les femmes. « En ce jour spécial, je vous appelle toutes à participer activement à cette dynamique. Ensemble, accélérons le rythme vers une société où les femmes sont pleinement intégrées, respectées et valorisées », dit-il. Il a ensuite renouvelé la détermination du parti à poursuivre la promotion des femmes partout dans les circonscriptions électorales. « Le Bloc Républicain continuera à œuvrer sans relâche pour créer un Bénin où chaque femme peut réaliser son plein potentiel », a-t-il rassuré. Pour finir, le président Bio Tchané a invité les femmes de l’OFR à « continuer à être des modèles pour leurs camarades et dans la société en général et surtout à s’engager davantage dans la vie publique ».