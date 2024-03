Diminution des violences de part et d’autre: Les femmes de l’UAC et du COUS expriment leur satisfecit

Visits: 2

A l’instar des femmes du monde entier, les femmes de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont célébré le vendredi 8 mars 2024, la Journée internationale des droits de la femme. Une initiative du Collectif des femmes de l’Uac et du Cous/AC (CFUC) qui a eu lieu dans l’amphi Idriss Déby Itno en présence du Vice-recteur chargé de la coopération internationale, Professeur Nelly Kelome.

Photo de famille des femmes de l’Uac au terme de l’activité

« Influence de la covid-19 sur les femmes du secteur non formel au Sud du Bénin ». C’est le thème autour duquel les femmes de l’Uac ont consacré leurs réflexions à l’occasion de l’édition 2024 de la JIF. En effet, il s’agit d’une enquête réalisée par le Projet RISE dont la séance a permis de disséminer les résultats. Au terme de l’enquête, ces résultats ont permis de formuler des recommandations qui pourraient aider, dans le contexte de la relance post-Covid-19, à surmonter les difficultés économiques et les violences subies par les femmes. « Investir en faveur des femmes est une question de droits humains. Au regard des résultats de nos travaux, il apparait urgent de mettre en œuvre un financement tenant compte du genre, une urgence qui transparait largement au travers des recommandations formulées », a fait savoir le coordonnateur du Projet RISE, Alfonse Affo. Ce qui tranche bien avec le thème mondial à savoir : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Selon le Dr Alfonse Affo, pour que ces investissements produisent les fruits escomptés, les acteurs doivent également œuvrer à faire reculer les appétences de violence d’où qu’elles proviennent. « La Symbolique de la date du 8 mars ne doit donc pas nous faire perdre de vue que chaque jour constitue une occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Ce n’est qu’ainsi que nous participerons à faire reculer les fractures sociales et autres clichés qui continuent de maintenir les femmes dans la précarité », a-t-il dit.

Le présidium de la célébration

C’est dans cette même logique que le Vice-recteur, Professeur Nelly Kelome a salué la capacité des femmes à résister face aux chocs. Elle les a invités à réfléchir pour que la condition féminine s’améliore davantage. Mais, les femmes ne gagneront pas ce combat seules. La présidente du CFUC, Chantal Dègla s’est félicitée du travail de l’Assemblée nationale qui a su voter un certain nombre de lois pour diminuer les violences observées de part et d’autre. Elle décerne son satisfécit à l’Observatoire genre de l’Uac et plusieurs organisations qui s’investissent pour des avancées significatives au sein du campus. Notons qu’une sortie de visite des femmes au jardin Botanique et dans plusieurs laboratoires est prévue le 13 mars 2024 pour découvrir les innovations scientifiques.

Alban TCHALLA