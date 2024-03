Suite à la politique née de la relecture du code électoral: La commission des lois fait des révélations : les observations de la CENA et de la société civile sont prises en compte

Visits: 0

Face à la polémique autour de la modification du code électoral, la Commission des lois de l’assemblée nationale, preuve à l’appui, répond qu’elle a bel et bien pris en compte les contributions de la CENA et de la société civile. En effet, dans son rapport présenté au parlement à propos des propositions de loi modifiant et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, le président de la Commission des lois, Orden Alladatin a notifié que les différentions contributions reçues ont été prises en compte. « La commission a reçu et pris en compte dans la mesure du possible, des contributions de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), des réseaux d’ONG “Social watch Bénin'” et “Coalition 2021” », a-t-il fait savoir. Après examen donc, la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’Homme, a apporté des amendements au code électoral et a suggéré à la plénière leur adoption. Ce rapport de travail de la commission a été validé de dix-sept (17) voix pour et six (06) contre. Selon le président de la Commission des lois, l’invitation de la Cour constitutionnelle, à travers la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024, ne prive pas la représentation nationale de son pouvoir législatif en vue de réexaminer d’autres dispositions du même code afin d’en améliorer la qualité.

A. T.