Royauté: Le journaliste à la retraite Constant Agbidinoukoun intronisé Daah Mintôhouindji Koliasso Gangbozoun Agbidinoukoun Glèlè

Journaliste de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) à la retraite, Constant Agbidinoukoun a été intronisé, le samedi 02 mars 2024, Chef de la collectivité Agbidinoukoun. La cérémonie d’intronisation s’est tenue au Palais royal de Houénoukon, à Sinwé-Lègo, commune d’Agbangnizoun. Le nouveau Chef de la collectivité succède à son feu père, Daah Mintôhouindji Koliasso Gangbozoun Agbidinoukoun Glèlè. Son intronisation coïncidait avec l’inhumation de sa consœur Annick Balley. Daah Agbidinoukoun dit avoir une pieuse pensée pour elle et a formulé des vœux de paix, de la joie de vivre, de prospérité et de bonheur partagés à tous les confrères des médias. Né le 12 décembre 1957 à Abomey, Constant Agbidinoukoun fait ses premiers pas à l’école Jéricho à Cotonou et par la suite à Pobè. Il effectue ensuite ses études secondaires au Ceg Pobè, Ceg Gbégamey, Ceg Sainte Rita et au Lycée Mathieu Bouké de Parakou où il décroche son Baccalauréat série A4 avec la mention Bien en 1979. Contrairement aux années antérieures où les bacheliers étaient redéployés dans les entités de leur choix, Constant Agbidinoukoun et ses camarades ont été contraints cette année-là à passer un test pour aller à l’université. C’est ainsi qu’il a fait le test pour intégrer l’Ecole Normale Supérieure (Ens) niveau 1 et un autre pour entrer à l’Institut National pour des Sciences Juridiques et Administratives. Il fut reçu 1er pour tout le Bénin pour le test d’entré à l’ENS niveau 1. Et 82ème à l’INSJA. Mais il a fait son service militaire en tant que Jeune Bachelier en mission d’enseignement. Il fut envoyé comme professeur de français au collège Père AUPIAIS à Cotonou. Quand il entre à l’université, un an lui a suffi pour en être dégoûté. Les cours n’étaient pas réguliers, faute d’enseignants et de grèves. Il passe le concours d’entrée au Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Pendant trois ans, de 1982 à 1985, il a préparé sa licence professionnelle à Dakar, suivi de six (06) mois de stage en France, aux Etats-Unis et au Canada, pour comprendre comment le journalisme se pratique dans le grand monde occidental. Constant AGBIDINOUKOUN décroche alors son Diplôme Supérieur en journalisme (Audiovisuel) en octobre 1985. A son retour au bercail, il a été mis à la disposition de la Radio nationale. Après deux (02) ans d’animation de programme et de présentation de journal, il a été affecté à la télévision nationale pour s’occuper des reportages à caractères politique et culturel, et l’animation régulière de table- rondes portant sur des sujets variés. C’est à ce titre qu’il est envoyé comme reporter pour suivre et rendre compte des travaux de la Conférence Nationale Souveraine au Bénin du 19 au 28 Février 1990. Après la Conférence nationale, il prend la casquette de Rédacteur en Chef du Journal Télévision nationale de 1993 à 1996. Constant Agbidinoukoun a pris sa retraite en octobre 2011.